A tárcavezető a városban tartott politikai gyűlésen arról beszélt: négy éve tört ki az ukrajnai háború, és azóta minden egyes áldott nap „ránk próbálják kényszeríteni azt, amit mi nem akarunk. Bele akarnak rángatni minket ebbe a háborúba, azt akarják, hogy küldjünk katonákat, adjuk oda a magyar emberek pénzét és egyezzünk bele az ukránok európai uniós tagságába.”
Szijjártó Péter: Amíg nemzeti kormány van, addig háborúba nem megyünk, a magyar emberek pénzét nem viszik Ukrajnába + videó
Amíg szuverén nemzeti kormány van, Magyarország nem megy háborúba, a magyar emberek pénzét nem viszik Ukrajnába, az ukránok meg nem jönnek az Európai Unióba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szerencsen.
Erre mondjuk azt, hogy csak a testünkön keresztül. Amíg minket látnak, amíg szuverén nemzeti kormány van, addig egészen biztosak lehetnek benne, hogy mi ebbe a háborúba nem megyünk
– fogalmazott. Szijjártó Péter kijelentette: ehhez a háborúhoz Magyarországnak semmi köze nincsen.
Minket semmilyen felelősség nem terhel, minket senki nem támadott meg. Mi senkit nem kértünk arra, hogy védekezzen, értünk és helyettünk senkinek nem kell harcolnia
– mondta. Minket nem az ukránok kell hogy megvédjenek, mi NATO-tagok vagyunk, a világ legnagyobb és legerősebb katonai szövetségének a tagja, minket majd megvéd a NATO.
Mi az ukránoknak semmivel nem tartozunk, de az a baj, hogy Brüsszelben döntés született arról, hogy az egész európai kontinenst háborúba kell vinni. Döntöttek arról, hogy katonákat kell küldeni
– mondta.
A miniszter megjegyezte, az Európai Néppárt Európa legnagyobb pártcsaládja, ide tartozik a Tisza Párt is, és a néppárt elnöke azt mondta: neki az az álma és a vágya, hogy európai uniós zászlók alatt harcoló katonákat küldjenek Ukrajnába.
Amíg mi kormányzunk, magyar embereket, magyar fiatalokat nem visznek Ukrajnába, nem soroznak be senkit az ukrán frontra, mi nem adjuk a magyar embereket
– hangsúlyozta. Szijjártó Péter rámutatott: az elmúlt négy évben Brüsszel 193 milliárd eurót küldött az ukránoknak a háborúra. Ezzel szemben Magyarország 22 év alatt az előbbi összeg harmadát kapta. Szerinte ebből az következett, hogy Ukrajnában a háború egy üzleti modellé vált. Ukrajnában egy réteg sokkal jobban keres a háborúval, mint keresne a békében.
Sokkal több pénzt kap Ukrajna az EU-tól, mint amit az ukrán gazdaság elő tudna állítani, ezért tegyük nagyon világossá, a magyar emberek pénzéből háborút nem fognak finanszírozni
– mondta. A miniszter kiemelte: a magyar emberek pénzének a helye Magyarországon van, a magyar emberek pénzéből Szerencset meg a Takta környékét kell fejleszteni, nem az ukrán háborús elitet eltartani. Ugyanígy itt van az ukránok EU-tagsága: ha egy háborúban álló ország bejön az EU-ba, jön a háborújuk is.
Mi nem akarjuk, hogy európai országok háborúzzanak az oroszokkal. Mi nem akarjuk, hogy a NATO-tagországok összeütközzenek Oroszországgal, mert ha ez történik, akkor kitör a harmadik világháború, és mi nem akarunk világháborút
– szögezte le. Szijjártó Péter azt mondta, hogy mindez ki is jelöli a magyar parlamenti választás tétjét. A kérdés az: megy-e Magyarország háborúba; vihetnek-e magyarokat Ukrajnába harcolni; elvihetik-e a magyar emberek pénzét Ukrajnába, és bejöhetnek-e az ukránok az Európai Unióba a háborújukkal együtt?
A magyar parlamenti választással ez el is fog dőlni. Mert ha mi maradunk, ha mi fogunk kormányozni, Magyarország nem megy háborúba, a magyar emberek pénzét nem viszik Ukrajnába, az ukránok meg nem jönnek az Európai Unióba
– fogalmazott a politikus megjegyezve, hogy ez pontosan 180 fokkal ellentétes az ukránok érdekeivel.
A vasárnapi választás Magyarországnak és Ukrajnának is sorsdöntő lesz, ezért is akarják külföldről befolyásolni a választás eredményét
– emelte ki Szijjártó Péter.
Minden eddiginél durvább, súlyosabb és szégyentelenebb külföldi titkosszolgálati beavatkozási akciók zajlanak azért, hogy a Tisza Pártot hatalomra segítsék
– fogalmazott. Azt mondta: a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengely nem tudja megemészteni, hogy Magyarországon egy békepárti, nemzeti alapon álló, sikeres, patrióta kormány van. Szijjártó Péter szavai szerint Brüsszelben nem tudják megemészteni, hogy sem a háborús, sem a migrációs, sem a genderpolitikájukat nem tudják átnyomni. Berlinben nagyon nehezen fogadják el, hogy van egy kis közép-európai ország, amelyik a saját nemzeti érdekét hajtja végre.
Továbbá Kijevben sem tudják megemészteni, hogy van egy kormány, amely kiáll saját magáért, nem adja oda a saját polgárainak a pénzét, és nem megy háborúba
– mondta. Hangsúlyozta: az elért eredmények pillanatok alatt elveszhetnek, ha „egy null kilométeres kalandorra bízzuk ezt az országot”.
Olyan nemzetközi körülmények vannak, amikor az ilyen null kilométeres egyéneket reggelire eszik meg, barátaim, ezért nem szabad engedni
– tette hozzá.
A miniszter kitért arra is, ha elveszik az olcsó orosz energiát, akkor mindenki hazamehet, megnézheti a rezsiszámlát, megszorozhatja hárommal, és az lesz a végösszeg.
Mi nem azért harcolunk az olcsó orosz energiáért, mert az orosz, meg Putyin, hanem azért, mert olcsó
– mutatott rá Szijjártó Péter.
Hozzátette: semmilyen oka nincs annak, hogy minket, magyarokat rászorítsanak arra, hogy a mostaninál drágábban vásároljunk energiahordozókat. Szijjártó Péter kiemelte: olyan időszak van, amikor Magyarország sikere és biztonsága azon múlik, hogy a Közép-Európára hatással lévő négy nagy világhatalmi politikai centrummal egyszerre jóban tudunk-e lenni.
Orbán Viktor kormányfő ma Európában az egyetlen politikai vezető, aki egyszerre tud jó kapcsolatot fenntartani az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és Törökország elnökével. Ezért meg is kell tartanunk őt ebben a pozíciójában
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
