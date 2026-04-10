Szijjártó Péter: száz új munkahelyet hoz létre a Révész Trans Kft. kapacitásbővítése Tiszaújvárosban és Kazincbarcikán

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Révész Trans Kft. új csarnokának avatóján arról számolt be, hogy a közúti áruszállító cég Tiszaújvárosban és Kazincbarcikán bővítette a raktárkapacitását mintegy 3,2 milliárd forintnyi értékben, amihez a kormány 1,4 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve száz új munkahely létrejöttét.

Szijjártó Péter: a logisztika a magyar ipar húzóágazata

Kifejtette, hogy a hazai tulajdonú logisztikai vállalat meghatározó szereplője a közúti áruszállításnak, és mivel a régió gazdasági teljesítménye rendkívüli mértékben megerősödött az utóbbi másfél évtizedben, az itt működő cégek is folyamatosan fejlődnek, így a szállítási igényeik is nagyobbak.

Majd rámutatott, hogy a logisztikai szektor a magyar gazdaság egyik húzóágazata, a nagyjából 300 ezer embernek munkát adó, 4000 milliárd forintos évi teljesítményt produkáló ágazat tavaly közel 250 millió tonna árut mozgatott közúton. Illetve arra is kitért, hogy

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése az elmúlt tíz évben mintegy duplájára nőtt, tavaly immár meghaladva az évi 4200 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a harmadára csökkent.



S ebben szavai szerint annak is szerepe volt, hogy ez idő alatt a Tiszaújvárost is magában foglaló választókerületben

harminc beruházás valósult meg állami támogatással,

730 milliárd forintnyi összértékben,

11 700 munkahelyet teremtve. Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni minden háborúból és meg kell óvni az országot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén.

"Hogyha nem tudnánk Magyarországot megóvni ezektől a hatásoktól, akkor az elmúlt időszak közösen létrehozott, bravúrszámba menő eredményeit sem tudnánk megvédeni, mint például az egymillió új munkahelyet vagy a gazdaság nagy lépésekkel meginduló technológiai dimenzióváltását vagy azt, hogy az elmúlt négy évben annyi beruházásról kötöttünk megállapodást Magyarországon, mint még soha korábban" - sorolta.

"És ami ennek az elmúlt négy esztendőnek az egyik legfontosabb fejleménye volt az az, hogy a magyar tulajdonban lévő vállalkozások úgy megerősödtek, hogy már simán végrehajtanak olyan beruházásokat, amelyeket tíz-tizenöt évvel ezelőtt Magyarországon csak külföldiek tudtak megcsinálni"

- folytatta.