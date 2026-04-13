Döbbenetes jelenet Odesszában: boltban csaptak le egy férfira a toborzók

Egy Telegramon terjedő felvételen az látható, ahogy egy férfit egy odesszai boltban próbáltak elfogni: az illető menekülni próbált, majd dulakodásba keveredett az egyik toborzóval, ismét elfutott, ám több katona utána eredt, és végül valószínűleg feltartóztatták.

2026. 04. 13. 11:19
Kárpátalján móresre tanították a TCK toborzóit
Kárpátalján nemrég móresre tanították a TCK toborzóit Forrás: AFP
Odesszában egy boltban fogtak el egy férfit a toborzók – derül ki egy, a Telegramon közzétett videóból. A felvételen az látszik, hogy a férfi megpróbált elfutni, de az egyik toborzó elkapta és rángatni kezdte, majd dulakodni kezdtek. Ezután megint elfutott, akkor azonban többen utána rohantak, és végül valószínűleg feltartóztatták – írja az Origo.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban (Fotó: Narciso Contreras  / Anadolu/AFP)

Egy háromtagú család is feltűnik a videón: a nő megpróbált közbeavatkozni, de nem tudott segíteni. Az apa a felesége és gyermeke mögé húzódott, láthatóan menedéket keresve – teszi hozzá a portál.

Egyre több bírálat éri az ukrán toborzókat a visszaélési vádak miatt, miközben az ukrán közvéleményben is erősödik az elégedetlenség, és egyre többen tiltakoznak a civilekkel szembeni fellépések ellen. 

A beszámolók szerint a TCK egységei gyakran sötétedés után hajtanak végre akciókat, sok esetben felkészületlen civileket célozva – ahogyan az Krivij Rihben történt.

Egy friss vizsgálat szerint a hatóságok a kényszersorozások során gyakran testi fogyatékossággal élőket és súlyos betegeket is begyűjtenek, miközben az ungvári toborzóközpont állapotát súlyos higiéniai problémák jellemzik.

A Dmitro Lubinec ukrán ombudsman által közzétett felvételen egy veterán a szolgálat alóli felmentését igazoló dokumentumot mutatta fel, ám ez sem volt elegendő ahhoz, hogy a toborzók békén hagyják.

Dnyipróban maszkos toborzók fogtak el férfiakat az utcán – a helyiek mindennap saját szemükkel tapasztalják a kényszersorozások következményeit.

Egy másik, a városban készített felvételen az látható, hogy az intézkedés egyik szemtanúja egy vascsővel rátámadt a toborzókra, és elkergette őket.

Borítókép: A TCK toborzói (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu