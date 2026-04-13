Döbbenetes jelenet Odesszában: boltban csaptak le egy férfira a toborzók

Odesszában egy boltban fogtak el egy férfit a toborzók – derül ki egy, a Telegramon közzétett videóból. A felvételen az látszik, hogy a férfi megpróbált elfutni, de az egyik toborzó elkapta és rángatni kezdte, majd dulakodni kezdtek. Ezután megint elfutott, akkor azonban többen utána rohantak, és végül valószínűleg feltartóztatták – írja az Origo.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek a városban (Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP)

Egy háromtagú család is feltűnik a videón: a nő megpróbált közbeavatkozni, de nem tudott segíteni. Az apa a felesége és gyermeke mögé húzódott, láthatóan menedéket keresve – teszi hozzá a portál.