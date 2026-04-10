Brutális felvétel került fel a közösségi oldalakra az ukrajnai kényszersorozásokról – írja az Origo.

A videó szerint egy férfi magára zárta autója ajtaját, nem volt hajlandó kiszállni a TCK-sok felszólítására.

A felvétel leírása szerint a kényszersorozók ezért gázt engedtek az autóba, ami berobbant, majd hangosan nevetve odébbálltak.

Egy másik felvétellel arra a hírre reagálnak, hogy bár Oroszország sok katonát veszít, mégsem sikerült még elfoglalnia Donyecket. A videóval rámutatnak arra a kegyetlen módszerre, amivel a Zelenszkij-rezsim egyszerűen begyűjti az embereket az utcáról, hogy a frontra hurcolják őket.

Egy harmadik videón pedig azt látszik, hogy

10 rendőr és TCK-tiszt hurcol el egy férfit az utcáról, aki csak a kutyáját vitte le sétálni.

Ezzel az Ukrajnával egyeztet titokban Magyar Péter

Mint ismert, Magyar Péter eközben 2024 óta folytat titkos egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre csak a későbbi események alapján lehet következtetni.