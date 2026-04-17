A mozgósított katonák kevesebb mint harmada jut el a frontra Ukrajnában

A Strana ukrán hírportál beszámolója szerint a mozgósított katonák kevesebb mint harmada jut el a frontra – írja Vukics Ferenc katonai és biztonságpolitikai szakértő a közösségi oldalán. A „Térj vissza élve” alapítvány elemzője, Anton Muravejnik szerint Ukrajnában havonta mintegy 30 ezer embert mozgósítanak, ám közülük „körülbelül 8–9 ezer ember kerül a frontra, míg a többiek terhet jelentenek a fegyveres erők számára”.

Katonahiány van Ukrajnában – a kiképzőközpontokba jelentős számban kerülnek olyanok is, akiket nem kellett volna behívni Fotó: AFP