A mozgósított katonák kevesebb mint harmada jut el a frontra Ukrajnában

A Strana ukrán hírportál beszámolója szerint a mozgósított katonák kevesebb mint harmada jut el a frontra – írja Vukics Ferenc katonai és biztonságpolitikai szakértő a közösségi oldalán. A „Térj vissza élve” alapítvány elemzője, Anton Muravejnik szerint Ukrajnában havonta mintegy 30 ezer embert mozgósítanak, ám közülük „körülbelül 8–9 ezer ember kerül a frontra, míg a többiek terhet jelentenek a fegyveres erők számára”.
A probléma egyik oka, hogy a kiképzőközpontokba jelentős számban kerülnek olyanok is, akiket nem kellett volna behívni. Egy részük halasztásra jogosult, mások egészségügyi kezelésre szorulnak, ennek ellenére alkalmas státussal jutnak el az egységekhez.
Az ismételt vizsgálatok során az ilyen katonák 15–50 százalékát korlátozottan alkalmasnak minősítik, így vagy további kezelésre küldik őket, vagy háttérfeladatokra osztják be. Ez azt eredményezi, hogy miközben a háttéregységek létszáma nő, a fronton harcolók száma csökken – olvasható a bejegyzésben.
Muravejnik becslése szerint egy 2,5–3 ezer fős dandárból akár mindössze 50 katona tartózkodhat közvetlenül az érintkezési vonalon.
Mindeközben az ukrán vezetés továbbra is a mobilizáció javulásáról beszél. Pavel Palisa, az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint „már 10 hónapja jelentősen jobb a helyzet a mozgósítás terén, és pozitív a dinamika”, ami szerinte erősíti a védelmi erőket.
Borítókép: Ukrán katona a Donbász térségben (Fotó: Anadolu Agency/Getty Images)
