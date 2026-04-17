orosz-ukrán háborúukrán támadásreptérLeningrád

Drónok csaptak le Szentpétervár térségében, több repülőgép nem tudott leszállni

Dróntámadás miatt akadozott a légi közlekedés Szentpétervár közelében, több gép nem tudott leszállni Pulkovón. Összesen 11 járat késett, nyolcat töröltek, hat leszállást pedig megszakítottak. A légvédelem több drónt is megsemmisített a régióban, a lezuhanó roncsok azonban károkat okoztak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 8:45
Dróntámadás miatt akadozott a légi közlekedés Szentpétervár közelében, több gép nem tudott leszállni a Pulkovón Forrás: AFP
Április 17-én hajnalban drónok jelentek meg a Szentpétervári régió felett. A fenyegetés miatt 3:28-kor légiriadót rendeltek el. Alekszandr Drozdenko kormányzó közlése szerint reggel 6:43-ig összesen 12 drónt semmisítettek meg – számolt be róla a 24tv.ua forrásaira hivatkozva az Origo.

Április 17-én hajnalban zűrzavar alakult ki a leningrádi régióban, miután ismeretlen drónok jelentek meg a térség felett
Fotó: AFP

A Lomonoszovszkij járásban lezuhant egy drón, a becsapódás miatt betörtek egy közeli ház ablakai, egy autó pedig megrongálódott. 

A Viborgi járásban egy drón roncsai tüzet okoztak egy raktárépületben, személyi sérülésről nem érkezett hír. A légi közlekedésben is jelentős fennakadások voltak.

A Roszaviacija 4:30-kor ideiglenes korlátozásokat vezetett be a Pulkovo repülőtéren, több repülőgép nem tudott leszállni – erről az Origo oldalán olvashat részletesen.

A korlátozások a Kalinyingrádba tartó és onnan induló járatokat is érintették. Az elmúlt időszakban több hasonló támadás is történt Oroszország különböző részein, főként ipari és energetikai létesítmények ellen. Tuapszéban egy olajfinomítót ért találat, a keletkezett tüzet több mint 15 órán át nem tudták eloltani, a környéken élőket evakuálták. A baskíriai Szterlitamakban egy petrolkémiai üzemet támadtak meg, egy Vologda régióban található gyárban pedig két tároló kapott lángra.

 

Borítókép: Várakozó utasok a pulkovói repülőtéren (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
