Drónok csaptak le Szentpétervár térségében, több repülőgép nem tudott leszállni

Április 17-én hajnalban drónok jelentek meg a Szentpétervári régió felett. A fenyegetés miatt 3:28-kor légiriadót rendeltek el. Alekszandr Drozdenko kormányzó közlése szerint reggel 6:43-ig összesen 12 drónt semmisítettek meg – számolt be róla a 24tv.ua forrásaira hivatkozva az Origo.

A Lomonoszovszkij járásban lezuhant egy drón, a becsapódás miatt betörtek egy közeli ház ablakai, egy autó pedig megrongálódott.

A Viborgi járásban egy drón roncsai tüzet okoztak egy raktárépületben, személyi sérülésről nem érkezett hír. A légi közlekedésben is jelentős fennakadások voltak.