Üzent a hadügyminiszter: ekkor csaphat le újra Amerika

Az Egyesült Államok hadereje készen áll az Irán elleni csapások folytatására fokozott erővel, ha a tűzszünet lezárul – közölte Pete Hegseth csütörtökön. Az amerikai hadügyminiszter arról is beszámolt, hogy az iráni kikötők köré vont blokád fenntartásában az amerikai haditengerészeti erők tíz százaléka vesz részt.

Forrás: MTI2026. 04. 16. 22:04
A hadügyminiszter a Pentagon sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy egy folytatódó katonai műveletben az Iránon belüli célpontok közé tartozik majd az infrastruktúra, valamint erőművek és egyéb energiaipari létesítmények, amennyiben az ország vezetése nem köt békemegállapodást.

A hadügyminiszter szerint a célpontok közé tartozik az infrastruktúra, az erőművek és az energiaipari létesítmények Fotó: AFP

Hegseth egyben azt hangoztatta – szavait a teheráni vezetésnek címezve –, hogy az Egyesült Államok erői figyelemmel követik a tűzszünet idején megtett iráni erőfeszítéseket az épségben maradt rakétaindító állások, valamint rakéták működőképessé tételére, amelyeket a lebombázott létesítmények környékén „ásnak ki”. A miniszter megjegyezte, hogy az amerikai és iráni katonai képességek közötti különbség miatt ez a harc egyenlőtlen, és rámutatott, hogy Irán azt tudja felhasználni, ami még maradt raktáraiban, miközben nem jut hadianyag-utánpótláshoz.

A miniszter arról is beszámolt, hogy az iráni kikötők köré vont blokád fenntartásában az amerikai haditengerészeti erők 10 százaléka vesz részt.

Dan Caine, az amerikai haderő egyesített vezérkarának főnöke a hadügyminisztérium sajtótájékoztatóján közölte, hogy az Egyesült Államok haditengerészete – akár erőt is alkalmazva – a világ bármely pontján készen áll megállítani az iráni kikötőkre vonatkozó blokádot megsértő hajókat, ideértve a Csendes-óceánt is.

Azt is közölte, hogy az április 13-án életbe léptetett zárlat nyomán eddig 13 hajó volt kénytelen visszafordulni az iráni partok felé.

Egy tengerészeti hírszerzéssel foglalkozó amerikai vállalat, a Windward csütörtökön megjelent jelentése szerint ugyanakkor Irán alternatív, a Hormuzi-szorost nem érintő szállítási utakat és álcázott hajókat felhasználva mintegy 20 millió hordó kőolajat próbál exportálni.

Borítókép: Pete Hegseth (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
