Üzent a hadügyminiszter: ekkor csaphat le újra Amerika

A hadügyminiszter a Pentagon sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy egy folytatódó katonai műveletben az Iránon belüli célpontok közé tartozik majd az infrastruktúra, valamint erőművek és egyéb energiaipari létesítmények, amennyiben az ország vezetése nem köt békemegállapodást.
Üzent a hadügyminiszter
Hegseth egyben azt hangoztatta – szavait a teheráni vezetésnek címezve –, hogy az Egyesült Államok erői figyelemmel követik a tűzszünet idején megtett iráni erőfeszítéseket az épségben maradt rakétaindító állások, valamint rakéták működőképessé tételére, amelyeket a lebombázott létesítmények környékén „ásnak ki”. A miniszter megjegyezte, hogy az amerikai és iráni katonai képességek közötti különbség miatt ez a harc egyenlőtlen, és rámutatott, hogy Irán azt tudja felhasználni, ami még maradt raktáraiban, miközben nem jut hadianyag-utánpótláshoz.
A miniszter arról is beszámolt, hogy az iráni kikötők köré vont blokád fenntartásában az amerikai haditengerészeti erők 10 százaléka vesz részt.
