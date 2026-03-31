Legkevesebb két ember meghalt, miután robbanás történt egy tatárföldi petrolkémiai gyárban + videók

Hetvenkét ember megsérült.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 31. 17:09
Robbanás történt és tűz ütött ki kedden a tatárföldi Nyizsnyekamszknyeftyehim petrolkémiai vállalat területén, többtucatnyian megsebesültek, de az incidensnek halálos áldozatai is vannak.

Az eddig adatok szerint két ember meghalt, nyolcat kórházba szállítottak, 64-en pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínen 19 mentőcsapat dolgozik, és egy légi mentőhelikoptert is odavezényeltek Kazanyból.

A tűz lokalizálására a vészhelyzeti minisztérium több mint 150 alkalmazottját és 54 műszaki eszközt vetettek be. Radmir Beljajev nyizsnyekamszki polgármester közölte, hogy a gyár közelében több ház ablakai betörtek.

Az orosz Nyomozó Bizottság a munkavédelmi előírások megsértése címén indított eljárást, a történtek körülményeit vizsgálják.

