Legkevesebb két ember meghalt, miután robbanás történt egy tatárföldi petrolkémiai gyárban + videók

Robbanás történt és tűz ütött ki kedden a tatárföldi Nyizsnyekamszknyeftyehim petrolkémiai vállalat területén, többtucatnyian megsebesültek, de az incidensnek halálos áldozatai is vannak.
Az eddig adatok szerint két ember meghalt, nyolcat kórházba szállítottak, 64-en pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínen 19 mentőcsapat dolgozik, és egy légi mentőhelikoptert is odavezényeltek Kazanyból.
A tűz lokalizálására a vészhelyzeti minisztérium több mint 150 alkalmazottját és 54 műszaki eszközt vetettek be. Radmir Beljajev nyizsnyekamszki polgármester közölte, hogy a gyár közelében több ház ablakai betörtek.
Az orosz Nyomozó Bizottság a munkavédelmi előírások megsértése címén indított eljárást, a történtek körülményeit vizsgálják.
