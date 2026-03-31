A keddi nap hátralevő részében túlnyomóan borult időre számíthatunk, több helyen alakulhat ki jellemzően gyenge intenzitású időszakos eső, zápor, majd estétől északkelet felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam – írta az előrejelzésében a HungaroMet.
Végre megcsillan a remény, szerdán akár a nap is kisüthet
Na persze nem mindenhol lehet fellélegezni.
Szerdán a némi fátyol- és a nappal képződő gomolyfelhők mellett általában
több órára kisüthet a nap,
és már csak helyenként fordulhat elő gyenge eső, zápor, leginkább a délelőtti órákban. Napközben nagy területen megerősödik, kiemelten a Nyugat-Dunántúlon viharossá fokozódik az északias szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően 1 és 7 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben gyenge fagy sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 10 és 16 fok között alakul.
