Valami felrobbanhatott a kamionban, az osztrák rendőrség nyomoz egy veszprémi kamionsofőr halála miatt

A férfit telefonon nem tudták elérni, és az autó GPS-jeleit sem érzékelték. Az osztrák rendőrök kiadták a körözést és elkezdték ellenőrizni a parkolókat, végül hétfő reggel 8 órakor találták meg a járművet. A vezetőfülkébe azonban nem láttak be, a helyszínen levő járőr úgy vélte, robbanás történhetett a vezetőfülkében.

A rendőrség sajtószóvivője, Fulya Öncel főfelügyelő a portálnak azt mondta, a teherautó belülről volt bezárva, egy vorchdorfi rakodórámpánál parkolt, és a szélvédőn található égésnyomok és repedések miatt robbanásra gyanakodtak. Hozzáfűzte, a férfi már órákkal korábban meghalhatott. Az ügyben az osztrák rendőrség nyomoz, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy még nem kaptak felkérést a 60 éves magyar áldozat azonosításához.