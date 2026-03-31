Valami felrobbanhatott a kamionban, az osztrák rendőrség nyomoz egy veszprémi kamionsofőr halála miatt

Az ügyben megszólalt a BRFK nyugalmazott nyomozója is.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 03. 31. 14:02
illusztráció Fotó: Faludi Imre Forrás: MTVA
Egy veszprémi kamionost találtak holtan Ausztriában Vorchdorf közelében az autója fülkéjében – írja a Blikk. Az ügy azonban nem ezzel kezdődött, hanem azzal, hogy a felső-ausztriai tartományi rendőrséghez érkezett bejelentés március 30-án Veszprémből, hogy egy speditőr cég nem tud kapcsolatba lépni az egyik sofőrjével, aki feltehetően Linz és Salzburg között állt meg pihenni. 

A férfit telefonon nem tudták elérni, és az autó GPS-jeleit sem érzékelték. Az osztrák rendőrök kiadták a körözést és elkezdték ellenőrizni a parkolókat, végül hétfő reggel 8 órakor találták meg a járművet. A vezetőfülkébe azonban nem láttak be, a helyszínen levő járőr úgy vélte, robbanás történhetett a vezetőfülkében.

A rendőrség sajtószóvivője, Fulya Öncel főfelügyelő a portálnak azt mondta, a teherautó belülről volt bezárva, egy vorchdorfi rakodórámpánál parkolt, és a szélvédőn található égésnyomok és repedések miatt robbanásra gyanakodtak. Hozzáfűzte, a férfi már órákkal korábban meghalhatott. Az ügyben az osztrák rendőrség nyomoz, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy még nem kaptak felkérést a 60 éves magyar áldozat azonosításához.

Az eset így első hallásra roppant érdekes, mert nem igazán életszerű, hogy egy kamionos az autója vezetőfülkéjében használjon egy nyílt lánggal, füsttel járó eszközt – fogalmazott a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyugalmazott nyomozója. Teplán Tibor hozzáfűzte, nem kizárt, hogy a sofőr zárt térben akarta megmelegíteni a vacsoráját a szeles időjárás miatt, azonban életszerűtlennek nevezte, hogy a füst miatt a sofőr még résnyire sem húzta le az ablakot. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
