Figyelmeztetett a német rendőrség, hogy nem kellett volna letölteni azokat a képeket, egészen Miskolcig húzódnak a körmönfont ügy szálai

Zsarolás bűntette és annak kísérlete miatt négy év szabadságvesztésre ítélt a Kazincbarcikai Járásbíróság egy férfit, aki rendőrnek kiadva magát csalt ki pénzt egy sértettől – tájékoztatott hétfőn a Miskolci Törvényszék.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 14:14
illusztráció Forrás: Pexels
Közölték, a vádlott 2023 nyarán, azt színlelve, hogy a német rendőrség nevében jár el, egy telefonos applikáción keresztül üzenetet küldött a korábban Németországban dolgozó sértettnek azzal, hogy tudomásuk szerint külföldi tartózkodása alatt felnőtt tartalmakat töltött le a telefonjára. Jelezte, ezzel bűncselekményt követett el, és megfenyegette, ha egy napon belül nem utal át 2500 eurót, akkor az ügyet átadja a magyar hatóságnak.

Később a vádlott ismeretlen társa helyi rendőrnek kiadva magát felhívta telefonon a sértettet, aki ezután 194 ezer forintot átutalt a vádlott bankszámlájára.

Két hónnappal később a terhelt hasonló módszerrel zsarolta meg az ügy másik sértettjét is. Magát a magyar rendőrség tagjának kiadva azt állította, hogy a sértett előző nap intim fotót küldött magáról egy kiskorú lánynak, ami bűncselekmény, de ha a 2000 eurós büntetést záros határidőn belül megfizeti, akkor ejtik az ügyet. 

A sértett elment ugyan a bankfiókba, de ott meggondolta magát, és feljelentést tett a rendőrségen.

A bíróság a vádlottat hivatalos minőség színlelésével társtettesként elkövetett zsarolás bűntette és zsarolás bűntettének kísérlete miatt halmazati büntetésként négy év szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint elrendelte a korábban vele szemben külföldön kiszabott szabadságvesztés végrehajtását és 194 ezer forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt.

Az ítélet nem jogerős.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
