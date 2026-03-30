Közölték, a vádlott 2023 nyarán, azt színlelve, hogy a német rendőrség nevében jár el, egy telefonos applikáción keresztül üzenetet küldött a korábban Németországban dolgozó sértettnek azzal, hogy tudomásuk szerint külföldi tartózkodása alatt felnőtt tartalmakat töltött le a telefonjára. Jelezte, ezzel bűncselekményt követett el, és megfenyegette, ha egy napon belül nem utal át 2500 eurót, akkor az ügyet átadja a magyar hatóságnak.
Figyelmeztetett a német rendőrség, hogy nem kellett volna letölteni azokat a képeket, egészen Miskolcig húzódnak a körmönfont ügy szálai
Zsarolás bűntette és annak kísérlete miatt négy év szabadságvesztésre ítélt a Kazincbarcikai Járásbíróság egy férfit, aki rendőrnek kiadva magát csalt ki pénzt egy sértettől – tájékoztatott hétfőn a Miskolci Törvényszék.
Később a vádlott ismeretlen társa helyi rendőrnek kiadva magát felhívta telefonon a sértettet, aki ezután 194 ezer forintot átutalt a vádlott bankszámlájára.
Két hónnappal később a terhelt hasonló módszerrel zsarolta meg az ügy másik sértettjét is. Magát a magyar rendőrség tagjának kiadva azt állította, hogy a sértett előző nap intim fotót küldött magáról egy kiskorú lánynak, ami bűncselekmény, de ha a 2000 eurós büntetést záros határidőn belül megfizeti, akkor ejtik az ügyet.
A sértett elment ugyan a bankfiókba, de ott meggondolta magát, és feljelentést tett a rendőrségen.
A bíróság a vádlottat hivatalos minőség színlelésével társtettesként elkövetett zsarolás bűntette és zsarolás bűntettének kísérlete miatt halmazati büntetésként négy év szabadságvesztésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint elrendelte a korábban vele szemben külföldön kiszabott szabadságvesztés végrehajtását és 194 ezer forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt.
Az ítélet nem jogerős.
