Komolyabb jóindulattal sem nevezhető tavaszinak az időjárás március utolsó napjaiban idehaza. Korábban a Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy március utolsó hétfőjén sem különösebben érdemes reménykedni abban, hogy a felhők mögött felsejlik a Nap.
Nagy pelyhekben hull a hó az egyik vármegyében, a Börzsöny már kifehéredett + fotók
Fotók a cikkben.
Az ország nagy részén erősen felhős lesz az ég, és főként a keleti területeken többfelé alakulhat ki eső, zápor. A legtöbb csapadék az Alföldön várható, ahol egy összeáramlási zóna mentén akár jelentősebb mennyiség is lehullhat. Erről ide kattintva olvashat bővebben.
Arra viszont valószínűleg csak kevesen gondolhattak, hogy havazásra is számíthatunk, pedig nagyon úgy néz ki, hogy a Börzsöny kezd kifehéredni, a Nagy-Hideg-hegyen nagy pelyhekben hullik a hó. Mutatunk is róla néhány képet.
