Nem ez az időjárás jut eszünkbe, amikor a tavaszra gondolunk

Erősen felhős, csapadékos idő jön, a legtöbb eső keleten és az Alföldön eshet. A szél is élénk, helyenként erős lesz, a hőmérséklet pedig 7 és 13 fok között alakul.

2026. 03. 30. 6:30
Borult, komor időre kell készülni: az ország nagy részén erősen felhős lesz az ég, és főként a keleti területeken többfelé alakulhat ki eső, zápor. A legtöbb csapadék az Alföldön várható, ahol egy összeáramlási zóna mentén akár jelentősebb mennyiség is lehullhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Nyugaton ezzel szemben jóval kevesebb helyen eshet. Az északi, északnyugati szél sokfelé megerősödik, viharos széllökések azonban elsősorban a Balaton környékén és Sopron térségében fordulhatnak elő.

A hőmérséklet napközben többnyire 7 és 13 fok között alakul, keleten néhol ennél enyhébb lehet az idő, míg a tartósan csapadékos vidékeken hűvösebb marad. 

Estére 5–11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Csütörtök délutáni időjárás (Fotó: HungaroMet)

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Mutatjuk, milyen idő vár ránk a következő napokban

Kedden északnyugat, illetve északkelet felől szakadozni kezd a felhőzet, ugyanakkor a középső és déli országrészben továbbra is borult, csapadékos marad az idő. A szél erős marad, a hőmérséklet pedig mindössze 10–11 fokig emelkedik.

Szerdán északkelet felől tovább tisztul az ég, egyre több helyen kisüt a nap. A csúcshőmérséklet 11–12 fok körül alakul, miközben az északkeleti szél többfelé viharossá fokozódhat – írja a Köpönyeg.

Csütörtökön változóan felhős idő várható, elszórtan záporokkal. A szél továbbra is erős lesz, a hőmérséklet 10 és 15 fok között alakulhat.

Nagypéntekre megnyugszik az időjárás: a nap első felében még változóan felhős lehet az ég, később viszont egyre többfelé kiderül.

 Csapadék már nem valószínű, a hőmérséklet 15 fok köré emelkedik.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Sándor Judit)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

