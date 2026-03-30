Anyagyilkosság történt Szabolcsban, a testvér szólt a rendőrségnek, hogy valami nincs rendben

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 30. 12:31
Több késszúrással ölte meg édesanyját egy 67 éves férfi szombaton Nyíregyházán – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn.

Az ügyről egyelőre annyit lehet tudni, hogy az idős nő tiltotta a vele egy háztartásban élő fiát az alkoholfogyasztástól, ezért ő kezelte fia nyugdíját is, ami gyakran okozott közöttük vitát. A férfi utoljára pénteken kért pénzt az anyjától, aki nem adott neki; a férfi ezután döntött úgy, hogy megöli édesanyját.

Éjjel a konyhából magához vett késsel bement az alvó nő szobájába, több alkalommal megszúrta, majd magára hagyta – részletezik az esetet. Másnap reggel a gyanúsított telefonált a testvéreinek és közölte anyjuk halálhírét, de annak körülményeiről nem tett említést. 

Az idős nő haláláról az egyik testvér értesítette a hatóságot.

A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták, emberölés bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
