Anyagyilkosság történt Szabolcsban, a testvér szólt a rendőrségnek, hogy valami nincs rendben

Az ügyről egyelőre annyit lehet tudni, hogy az idős nő tiltotta a vele egy háztartásban élő fiát az alkoholfogyasztástól, ezért ő kezelte fia nyugdíját is, ami gyakran okozott közöttük vitát. A férfi utoljára pénteken kért pénzt az anyjától, aki nem adott neki; a férfi ezután döntött úgy, hogy megöli édesanyját.

Éjjel a konyhából magához vett késsel bement az alvó nő szobájába, több alkalommal megszúrta, majd magára hagyta – részletezik az esetet. Másnap reggel a gyanúsított telefonált a testvéreinek és közölte anyjuk halálhírét, de annak körülményeiről nem tett említést.