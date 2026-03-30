Gyanús lett az eladóknak a ruhaüzletben, hogy az egyik vásárlójuk gyorsan hízott húsz kilót

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 12:23
illusztráció Forrás: Pexels
Rablás bűntette miatt emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség egy férfi ellen. Az elkövető egy áruházból fizetés nélkül úgy vitte el a ruhákat, hogy azokat magára vette, majd az eladónőket fellökve kiszaladt a boltból – részletezik. 

A vádirat szerint a vádlott tavaly április közepén, délután, egy miskolci áruházban különböző ruhaneműket pakolt a bevásárló kosarába, majd azokat bevitte a próbafülkébe. A férfi a női bőrkabátot, férfi pulóvert, illetve pólókat magára vette úgy, hogy a saját pulóvere maradt legfelül. Két áruházi alkalmazott felfigyelt rá, illetőleg arra, hogy sokáig van a próbafülkében. 

Látták, hogy a férfi kosara üres, a ruhák kilátszottak, így megkérték, hogy adja vissza, amiket el akart lopni.

A vádlott tagadta a nyilvánvalót, és a többszöri felszólításnak sem tett eleget, hanem elindult a kijárat felé. Az eladónők a bejárati ajtónál lévő áruvédelmi kapunál meg akarták állítani, de a férfi az egyiket félrelökte, a másikat pedig nagy erővel az áruvédelmi kapunak lökte. A vádlott ezután kifutott a csaknem tizenötezer forint értékű ruhaneműkkel.

Az ügyészség a büntetett előéletű, jelenleg más ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetését töltő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
