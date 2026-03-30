Gyanús lett az eladóknak a ruhaüzletben, hogy az egyik vásárlójuk gyorsan hízott húsz kilót

Rablás bűntette miatt emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség egy férfi ellen. Az elkövető egy áruházból fizetés nélkül úgy vitte el a ruhákat, hogy azokat magára vette, majd az eladónőket fellökve kiszaladt a boltból – részletezik.
A vádirat szerint a vádlott tavaly április közepén, délután, egy miskolci áruházban különböző ruhaneműket pakolt a bevásárló kosarába, majd azokat bevitte a próbafülkébe. A férfi a női bőrkabátot, férfi pulóvert, illetve pólókat magára vette úgy, hogy a saját pulóvere maradt legfelül. Két áruházi alkalmazott felfigyelt rá, illetőleg arra, hogy sokáig van a próbafülkében.
Látták, hogy a férfi kosara üres, a ruhák kilátszottak, így megkérték, hogy adja vissza, amiket el akart lopni.
A vádlott tagadta a nyilvánvalót, és a többszöri felszólításnak sem tett eleget, hanem elindult a kijárat felé. Az eladónők a bejárati ajtónál lévő áruvédelmi kapunál meg akarták állítani, de a férfi az egyiket félrelökte, a másikat pedig nagy erővel az áruvédelmi kapunak lökte. A vádlott ezután kifutott a csaknem tizenötezer forint értékű ruhaneműkkel.
Az ügyészség a büntetett előéletű, jelenleg más ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetését töltő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.
