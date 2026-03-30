Ketyeg az óra az idei lakásbiztosítási kampánynál

Közel 300 ezer kalkulációra került sor eddig a Netrisknél a kedden véget érő márciusi lakásbiztosítási kampányban. 10-ből 7 esetben új biztosítóhoz került a lakásbiztosítás, a fennmaradó 30 százalék esetében pedig ugyanannál a társaságnál maradt a szerződés, de korszerűbb csomagot kaptak az érintettek. Az átlagdíj az idei kampányban eddig kevesebb mint 38 ezer forintot tett ki. Az eddigi adatokból is az látszik, hogy még egy 1-2 éves szerződés esetében is érdemes megnézni az ajánlatokat és összehasonlítani.

A hónap végéig tart akásbiztosítási kampány, még érdemes lépni

Lassan lejár a határidő az idei lakásbiztosítási kampánynál

Kedden, március 31-én ér véget az idei lakásbiztosítási kampány, amelynek keretében a lakóingatlan-tulajdonosok és bérlők extra költségek nélkül köthetnek új biztosítást az adott ingatlanra évfordulótól függetlenül. A kampány utolsó napjai is erősnek ígérkeznek, a Netrisknél például tavaly az utolsó két napban történt a váltások 15 százaléka – tavaly az utolsó két napban ez több tízezer kalkulációt jelentett –, tehát minden hetedik ember az utolsó pillanatra hagyta a váltást.

Bár a kampány lassan véget ér, még van idő a döntésre: ha valaki váltani szeretne, ahhoz március 31-ig kell felmondania a biztosítását, a felmondott biztosítások azonban április végéig még érvényben vannak. Eddig tehát még van idő újat kötni.

„Az eddigi adatok szerint közel 300 ezer kalkuláció történt a lakásbiztosítási kampányban eddig a Netrisknél. Az újonnan megkötött biztosítások 70 százaléka került új biztosítótársasághoz. Ez pedig erőteljes versenyre utal. Szintén erre utal az, hogy az új biztosítást választók 28 százaléka több mint 40 százalékkal alacsonyabb díjat kapott az eddiginél, átlagosan pedig közel 20 ezer forintot tudtak megtakarítani azok, akik váltottak. Azt is látjuk, hogy a biztosítók a kampány közben is reagálnak, és változtatnak a díjakon, így a legtöbb szerződést elhozó biztosítók toplistája is változik időről időre” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.