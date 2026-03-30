Versenyeznek a bankok a hitelfelvevőkért – mutatjuk, hogyan csábítják magukhoz az ügyfeleket

Látványos ugrást hozott a támogatott lakáshitelek állományában az Otthon start hitel megjelenése: 2025 utolsó negyedévében közel 40,8 százalékkal, 1 860 milliárd forint közelébe nőtt a portfólió, tehát mindössze három hónap leforgása alatt 540 milliárd forinttal hízott az állomány – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Tovább nőhet a támogatott hitelek súlya

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a támogatott hitelek állományának hirtelen megugrása nyomán a lakáshitel-portfólión belüli súlyuk is erőteljesen nőtt: miközben 2025 szeptemberében még a teljes lakáshitel-állomány 21 százalékához kapcsolódott valamilyen állami támogatás, addig december végén már 27,2 százalékához. „Miután az ügyfelek és a bankok figyelme változatlanul az Otthon startra összpontosul, ha lakáshitelekről van szó, biztosra vehető, hogy ez az arány 2026-ban is tovább emelkedik majd” – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A jegybanki statisztikák szerint – emlékeztet Gergely Péter – a legfeljebb 3 százalékos kamat mellett elérhető Otthon start hitel szeptemberi megjelenése látványos fordulatot hozott a lakossági hitelezésben: a szeptember eleje és január vége közötti időszakban közel 900 milliárd forint támogatott lakáshitelt helyeztek ki a bankok, amelynek a döntő részét az új támogatott konstrukció adhatta. Figyelemre méltó az is, hogy a lakossági hitelezés szempontjából hagyományosan gyenge hónapnak számító januárban alig esett vissza a kereslet a lakáshitelek iránt, és 253,8 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok.

Az új támogatott hitel megjelenése nyomán a lakáshitelek állománya is folyamatosan döntögeti az új rekordokat: január végén már meghaladta a 6 960 milliárd forintot, amely látványos, 21,5 százalékos bővülést tükröz az egy évvel korábbi volumenhez képest.

Ádáz verseny folyik az ügyfelekért

Mindezek nyomán egyáltalán nem meglepő, hogy az év első hónapjaiban több pénzintézet is módosított az Otthon start hitel feltételein: a BiztosDöntés.hu Otthon start hitel kalkulátora szerint kamatcsökkentésekre éppúgy akadt példa, mint a hitelhez nyújtott kedvezmények körének bővítésére.