Volt egy kis haddelhadd vasárnap, újabb rekord dőlt meg

Megdőlt az országos szélrekord vasárnap – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn. Hozzáfűzik, az elmúlt napokban a térség időjárását is meghatározó ciklon keletre mozdulásával sokfelé északiasra fordult a légmozgás, és a Dunántúlon több helyen viharossá fokozódott az északi, északnyugati szél.
Közölték azt is, hogy vasárnap a nap első felében három mérőállomáson is óránkénti 108 kilométer feletti regisztráltak, így megdőlt a 2012-ben ezen a napon, Kab-hegyen mért óránkénti 105,5 kilométeres szélrekord.
A legmagasabb, óránkénti 119,2 kilométeres széllökést Balatonőszödön mérték, ezt követte Kab-hegy (115,2 kilométer/óra) és Öskü (110,9 kilométer/óra).
