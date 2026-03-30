Majdnem 60 millió forint ösztöndíjat osztott ki a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány

Ünnepélyesen adták át a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíjait március 27-én a felcsúti Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontban, az eseményen beszédet mondott Mészáros Lőrinc, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója, valamint Sisa András, a kuratórium tagja – közölte a Mészáros-csoport.

A 2017 óta működő ösztöndíjprogram a térség általános és középiskolás diákjainak teljesítményét ismeri el, és az évek során széles körben ismertté vált. Az ösztöndíj elnyerésének alapfeltétele a kiemelkedő tanulmányi teljesítmény, amely az általános iskolások esetében 4,5, míg a középiskolásoknál 4,3-as átlag fölötti tanulmányi átlagot jelent.

Idén 167 általános iskolás tanuló részesült egy félévre szóló, fejenként 100 ezer forintos, havonta folyósított támogatásban, míg 285 középiskolás diák azonos feltételek mellett fejenként 150 ezer forintos juttatást kapott, az ösztöndíjprogram teljes támogatási összege ezzel már elérte a 680 millió forintot.

A kuratórium döntése értelmében a következő félévtől növekednek az ösztöndíjak, jelentette be a résztvevőknek Mészáros Lőrinc.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges fiatalok számára elérhető lehetőségek folyamatosan bővüljenek, ezért döntöttünk az ösztöndíjak emelése mellett. Meggyőződésünk, hogy a megnövelt támogatás ösztönzőleg hat majd a diákokra, elősegíti a tanulmányi eredményeik javítását, valamint hozzájárul a jövőbeni céljaik sikeres megvalósításához

– hangsúlyozta a Mészáros-csoport tulajdonosa.

Az alapítvány tevékenysége az oktatáson túl további támogatásokra is kiterjed: otthonfelújítási programja keretében idén 47 család részesült 2,5 millió, további hét család pedig egymillió forintos támogatásban, összesen 124,5 millió forint értékben. Az elmúlt évek során az alapítvány már 824 millió forinttal járult hozzá a helyi családok lakhatási körülményeinek javításához.

