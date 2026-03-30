támogatásmészáros csoportmészáros lőrincsisa andrásalapítvány

Majdnem 60 millió forint ösztöndíjat osztott ki a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány

Átadták a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíjait: a program 452 tanulót támogatott csaknem 60 millió forint összegben. A kilenc éve működő kezdeményezés révén a kiosztott források összértéke már elérte a 680 millió forintot. A rendezvényen egyúttal újabb ösztöndíjemelést is bejelentettek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 30. 11:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ünnepélyesen adták át a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíjait március 27-én a felcsúti Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontban, az eseményen beszédet mondott Mészáros Lőrinc, a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója, valamint Sisa András, a kuratórium tagja – közölte a Mészáros-csoport.

A 2017 óta működő ösztöndíjprogram a térség általános és középiskolás diákjainak teljesítményét ismeri el, és az évek során széles körben ismertté vált. Az ösztöndíj elnyerésének alapfeltétele a kiemelkedő tanulmányi teljesítmény, amely az általános iskolások esetében 4,5, míg a középiskolásoknál 4,3-as átlag fölötti tanulmányi átlagot jelent.

Idén 167 általános iskolás tanuló részesült egy félévre szóló, fejenként 100 ezer forintos, havonta folyósított támogatásban, míg 285 középiskolás diák azonos feltételek mellett fejenként 150 ezer forintos juttatást kapott, az ösztöndíjprogram teljes támogatási összege ezzel már elérte a 680 millió forintot.

A kuratórium döntése értelmében a következő félévtől növekednek az ösztöndíjak, jelentette be a résztvevőknek Mészáros Lőrinc.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges fiatalok számára elérhető lehetőségek folyamatosan bővüljenek, ezért döntöttünk az ösztöndíjak emelése mellett. Meggyőződésünk, hogy a megnövelt támogatás ösztönzőleg hat majd a diákokra, elősegíti a tanulmányi eredményeik javítását, valamint hozzájárul a jövőbeni céljaik sikeres megvalósításához

– hangsúlyozta a Mészáros-csoport tulajdonosa.

Az alapítvány tevékenysége az oktatáson túl további támogatásokra is kiterjed: otthonfelújítási programja keretében idén 47 család részesült 2,5 millió, további hét család pedig egymillió forintos támogatásban, összesen 124,5 millió forint értékben. Az elmúlt évek során az alapítvány már 824 millió forinttal járult hozzá a helyi családok lakhatási körülményeinek javításához.

Borítókép: Átadták a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány ösztöndíjait (Forrás: Mészáros-csoport)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelektisza párt

Lejárató kampány egy ócska kémfilm mintájára

Gajdics Ottó avatarja

Soha nem látott nemzeti összefogásra van szükség.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
