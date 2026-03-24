A Mészáros-csoport támogatásával fejlődik az edelényi tüdőgyógyászati diagnosztika

A tüdődaganatok és más súlyos légúti megbetegedések korai felismerését, illetve pontos diagnosztikáját segíti az a nagyszabású fejlesztés, amely a Pro Filii Alapítvány támogatásával valósult meg – közölte a Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló alapítvány. A jótékonysági szervezet 24 millió forintos dotációjának köszönhetően egy országos viszonylatban is ritkaságnak számító, speciális endobronchiális ultrahanggal (EBUS) bővült az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet orvosi eszközparkja.
Közleményükben hangsúlyozták,
az új berendezés többek között a tüdőrák, a tuberkulózis és különböző légúti fertőzések vizsgálatában, valamint a daganatos betegségek stádiumának meghatározásában segít a nyirokcsomók érintettségének felmérésével.
Az EBUS a légutakon keresztül vizsgálja a tüdő olyan területeit is, amelyek hagyományos képalkotó módszerekkel, például CT-vel vagy röntgennel nehezen érhetők el. A modern diagnosztikai eszközök jelentősen hozzájárulnak a hatékonyabb kezelésekhez és a gyógyulási esélyek javításához.
Az adományból beszerzett új orvostechnikai eszköznek köszönhetően az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet intervenciós bronchológiai laborja a jövőben még hatékonyabban, az előzetes becslések szerint évente legalább 180–200 alkalommal végezhet szakszerű vizsgálatokat.
Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy nyilatkozott, hogy az egészség megőrzése kiemelt jelentőségű, ugyanakkor sokszor csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor már probléma jelentkezik. Ezért különösen fontos a betegségek korai felismerése, valamint a korszerű orvosi technológiák alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a pontos diagnózis felállítását már a kezdeti stádiumban is.
Örömömre szolgál, hogy segítséget nyújthattunk az Edelényi Kórház alapítványának, hiszen a kórházban dolgozó szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legmodernebb orvosi műszerek rendelkezésre álljanak, biztosítva ezzel a magas színvonalú betegellátást és a térség lakosságának egészségügyi biztonságát
– mondta.
