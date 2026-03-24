A Mészáros-csoport támogatásával fejlődik az edelényi tüdőgyógyászati diagnosztika

Országos viszonylatban is ritkaságnak számító eszközzel gazdagodott az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet.

Forrás: MTI2026. 03. 24. 16:13
A tüdődaganatok és más súlyos légúti megbetegedések korai felismerését, illetve pontos diagnosztikáját segíti az a nagyszabású fejlesztés, amely a Pro Filii Alapítvány támogatásával valósult meg – közölte a Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló alapítvány. A jótékonysági szervezet 24 millió forintos dotációjának köszönhetően egy országos viszonylatban is ritkaságnak számító, speciális endobronchiális ultrahanggal (EBUS) bővült az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet orvosi eszközparkja.

Tass, 2025. május 21. Várkonyi Andrea, a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond az ÁGOTA Alapítvány köszönetnyilvánító eseményén ÁGOTA Falván, Tass-Alsószenttamáson 2025. május 21-én. A Pro Filii 2023 óta segíti az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítványon (ÁGOTA) keresztül a gyermekvédelmi gondoskodásban élő és a veszélyeztetett fiatalokat. A legutóbbi, 10 milliós adományt az ÁGOTA Alapítvány által működtetett ÁGOTA Falva gyermektábor fejlesztésére, szálláshelyek bővítésére fordították. Az idei adományból lepedőket, ágyneműszetteket, huzatokat és vastag plédeket vásároltak. MTI/Máthé Zoltán
Közleményükben hangsúlyozták,

az új berendezés többek között a tüdőrák, a tuberkulózis és különböző légúti fertőzések vizsgálatában, valamint a daganatos betegségek stádiumának meghatározásában segít a nyirokcsomók érintettségének felmérésével.

Az EBUS a légutakon keresztül vizsgálja a tüdő olyan területeit is, amelyek hagyományos képalkotó módszerekkel, például CT-vel vagy röntgennel nehezen érhetők el. A modern diagnosztikai eszközök jelentősen hozzájárulnak a hatékonyabb kezelésekhez és a gyógyulási esélyek javításához.

Az adományból beszerzett új orvostechnikai eszköznek köszönhetően az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet intervenciós bronchológiai laborja a jövőben még hatékonyabban, az előzetes becslések szerint évente legalább 180–200 alkalommal végezhet szakszerű vizsgálatokat.

Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy nyilatkozott, hogy az egészség megőrzése kiemelt jelentőségű, ugyanakkor sokszor csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor már probléma jelentkezik. Ezért különösen fontos a betegségek korai felismerése, valamint a korszerű orvosi technológiák alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a pontos diagnózis felállítását már a kezdeti stádiumban is.

Örömömre szolgál, hogy segítséget nyújthattunk az Edelényi Kórház alapítványának, hiszen a kórházban dolgozó szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legmodernebb orvosi műszerek rendelkezésre álljanak, biztosítva ezzel a magas színvonalú betegellátást és a térség lakosságának egészségügyi biztonságát

– mondta.

A 235 betegággyal működő intézmény komplex egészségügyi ellátást biztosít, amelynek keretében járóbeteg-szakellátást, valamint krónikus fekvőbetegek rehabilitációját biztosítja.

A kórház egyben az északkelet-magyarországi régió egyik meghatározó pulmonológiai központja, ahol a tüdőgyógyászati ellátás 141 aktív ágyon történik.

Az intézmény 2022 nyarán hozta létre intervenciós bronchológiai laboratóriumát, amely saját onkoteam támogatásával működik. Az országban jelenleg mindössze három hasonló profilú egység érhető el. A laboratóriumban korszerű diagnosztikai és terápiás eljárások alkalmazásával látják el a tüdődaganatos, valamint légúti és pleurális megbetegedésekben szenvedő betegeket.

A Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány 2021 óta támogatja a szociálisan marginalizált embereket, önhibájukon kívül bajba jutott családokat, súlyos egészségügyi problémákkal küzdőket. Ezzel összhangban támogatja azokat az intézményeket, civil és nonprofit szervezeteket, amelyek hozzájárulnak a gyermekek és felnőttek egészségügyi helyzetének javításához.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
