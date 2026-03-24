A Mészáros-csoport támogatásával fejlődik az edelényi tüdőgyógyászati diagnosztika

A tüdődaganatok és más súlyos légúti megbetegedések korai felismerését, illetve pontos diagnosztikáját segíti az a nagyszabású fejlesztés, amely a Pro Filii Alapítvány támogatásával valósult meg – közölte a Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló alapítvány. A jótékonysági szervezet 24 millió forintos dotációjának köszönhetően egy országos viszonylatban is ritkaságnak számító, speciális endobronchiális ultrahanggal (EBUS) bővült az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet orvosi eszközparkja.

Várkonyi Andrea, a Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Közleményükben hangsúlyozták,

az új berendezés többek között a tüdőrák, a tuberkulózis és különböző légúti fertőzések vizsgálatában, valamint a daganatos betegségek stádiumának meghatározásában segít a nyirokcsomók érintettségének felmérésével.

Az EBUS a légutakon keresztül vizsgálja a tüdő olyan területeit is, amelyek hagyományos képalkotó módszerekkel, például CT-vel vagy röntgennel nehezen érhetők el. A modern diagnosztikai eszközök jelentősen hozzájárulnak a hatékonyabb kezelésekhez és a gyógyulási esélyek javításához.

Az adományból beszerzett új orvostechnikai eszköznek köszönhetően az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet intervenciós bronchológiai laborja a jövőben még hatékonyabban, az előzetes becslések szerint évente legalább 180–200 alkalommal végezhet szakszerű vizsgálatokat.

Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy nyilatkozott, hogy az egészség megőrzése kiemelt jelentőségű, ugyanakkor sokszor csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor már probléma jelentkezik. Ezért különösen fontos a betegségek korai felismerése, valamint a korszerű orvosi technológiák alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a pontos diagnózis felállítását már a kezdeti stádiumban is.

Örömömre szolgál, hogy segítséget nyújthattunk az Edelényi Kórház alapítványának, hiszen a kórházban dolgozó szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legmodernebb orvosi műszerek rendelkezésre álljanak, biztosítva ezzel a magas színvonalú betegellátást és a térség lakosságának egészségügyi biztonságát

– mondta.