Valós időben nézte végig a tulajdonos, hogy két férfi kifosztja a lakását az V. kerületben, itt van a felvétel az elkövetőkről

Magyar Nemzet
Forrás: Police.hu 2026. 03. 31. 13:00
illusztráció Forrás: Pexels
Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy ismeretlenek tartózkodnak egy V. kerületi lakásban – írja a Police.hu. A tulajdonos elmondta, hogy az ajtó előtt elhelyezett kamerán keresztül látta, hogy két férfi eltávolította a falra rögzített kulcsszéfet, majd bementek a lakásba.

A rendőrök elfogták a tetten ért betörőket. A lakás átvizsgálásakor kiderült az is, hogy a betörők több helyiségben átkutatták a szekrényeket és a fiókokat, egy táskába pedig értékeket készítettek össze, amelyeket feltehetően el akartak vinni. A tulajdonos elmondta, hogy ezek az apartman berendezéséhez tartoztak.

A két férfi elismerte, hogy leszedték a kulcsszéfet a falról, majd egy közeli kukába dobták, miután kivették a kulcsot, majd visszamentek a lakásba, hogy elvigyék az értékeket. A rendőrök megtalálták a trezort.

Előállították az illegális behatolókat az V. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol büntetőeljárás indult velük szemben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
