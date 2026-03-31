Valós időben nézte végig a tulajdonos, hogy két férfi kifosztja a lakását az V. kerületben, itt van a felvétel az elkövetőkről

A rendőrök elfogták a tetten ért betörőket. A lakás átvizsgálásakor kiderült az is, hogy a betörők több helyiségben átkutatták a szekrényeket és a fiókokat, egy táskába pedig értékeket készítettek össze, amelyeket feltehetően el akartak vinni. A tulajdonos elmondta, hogy ezek az apartman berendezéséhez tartoztak.

A két férfi elismerte, hogy leszedték a kulcsszéfet a falról, majd egy közeli kukába dobták, miután kivették a kulcsot, majd visszamentek a lakásba, hogy elvigyék az értékeket. A rendőrök megtalálták a trezort.