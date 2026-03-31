Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy ismeretlenek tartózkodnak egy V. kerületi lakásban – írja a Police.hu. A tulajdonos elmondta, hogy az ajtó előtt elhelyezett kamerán keresztül látta, hogy két férfi eltávolította a falra rögzített kulcsszéfet, majd bementek a lakásba.
Valós időben nézte végig a tulajdonos, hogy két férfi kifosztja a lakását az V. kerületben, itt van a felvétel az elkövetőkről
Videó a cikkben.
A rendőrök elfogták a tetten ért betörőket. A lakás átvizsgálásakor kiderült az is, hogy a betörők több helyiségben átkutatták a szekrényeket és a fiókokat, egy táskába pedig értékeket készítettek össze, amelyeket feltehetően el akartak vinni. A tulajdonos elmondta, hogy ezek az apartman berendezéséhez tartoztak.
A két férfi elismerte, hogy leszedték a kulcsszéfet a falról, majd egy közeli kukába dobták, miután kivették a kulcsot, majd visszamentek a lakásba, hogy elvigyék az értékeket. A rendőrök megtalálták a trezort.
Előállították az illegális behatolókat az V. Kerületi Rendőrkapitányságra, ahol büntetőeljárás indult velük szemben.
