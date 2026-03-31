Tizennégy éves fiút gázolt el a HÉV, büntetőeljárás indul az ügyben

Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba a fiatalt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 12:28
illusztráció Forrás: Police
Egy tilos jelzésen átsétáló fiút ütött el a H5-ös HÉV az egyik III. kerületi megálló gyalogosátjárójában március 30-án este fél hét körül – írja a rendőrségi portál. 

A 14 éves sérültet a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a BRFK baleseti helyszínelői pedig szemlét tartottak. A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiatal úgy ment át a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgató volt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését. A balesetben más nem sérült meg. A Budapesti Rendőr-főkapitányság

 büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit

– részletezik. 

A rendőrség arra kérte a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának veszélyére.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Agyhalottak

Bayer Zsolt avatarja

Szolnok. Tiszások. No comment.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu