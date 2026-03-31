Tizennégy éves fiút gázolt el a HÉV, büntetőeljárás indul az ügyben

A 14 éves sérültet a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a BRFK baleseti helyszínelői pedig szemlét tartottak. A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiatal úgy ment át a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgató volt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését. A balesetben más nem sérült meg. A Budapesti Rendőr-főkapitányság

büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit

– részletezik.