Tíz év kellett hozzá, hogy el merje mondani a fiatal lány, hogy miket művelt vele az édesapja

Szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt tizenkét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy férfit, aki éveken keresztül bántalmazta családtagjait – tudatta a táblabíróság döntését kedden a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

2026. 03. 31. 11:51
illusztráció Forrás: Pexels
A táblabíróság – egyetértve a fellebbviteli főügyészség álláspontjával – másfél évvel súlyosította az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát. A bíróság mindemellett végleges hatállyal eltiltotta a férfit bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A vádlott és a felesége kapcsolata megromlott, a férfi rendszeresen szidalmazta feleségét és gyermekeit, emellett többször bántalmazta őket. Miután a nő 2022. júniusban jelezte a gyermekjóléti szolgálatnak, hogy a vádlott a gyerekeket szóban és fizikálisan is bántja, a gyámhivatal eljárást indított.

A vádlott a 2006-ban született lányát 6 éves korától 16 éves koráig rendszeres szexuális cselekményre kényszerítette. Amikor a gyermek nem úgy viselkedett, ahogy azt elvárta, becsmérelte, sértegette. A gyermek 2022 szeptemberében mondta el az anyjának a vele történteket, aki feljelentette a férfit.

A vádlott és a felesége házasságát a bíróság 2022 decemberében bontotta fel.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu