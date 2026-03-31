A táblabíróság – egyetértve a fellebbviteli főügyészség álláspontjával – másfél évvel súlyosította az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát. A bíróság mindemellett végleges hatállyal eltiltotta a férfit bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.
Tíz év kellett hozzá, hogy el merje mondani a fiatal lány, hogy miket művelt vele az édesapja
Szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt tizenkét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy férfit, aki éveken keresztül bántalmazta családtagjait – tudatta a táblabíróság döntését kedden a Győri Fellebbviteli Főügyészség.
A vádlott és a felesége kapcsolata megromlott, a férfi rendszeresen szidalmazta feleségét és gyermekeit, emellett többször bántalmazta őket. Miután a nő 2022. júniusban jelezte a gyermekjóléti szolgálatnak, hogy a vádlott a gyerekeket szóban és fizikálisan is bántja, a gyámhivatal eljárást indított.
A vádlott a 2006-ban született lányát 6 éves korától 16 éves koráig rendszeres szexuális cselekményre kényszerítette. Amikor a gyermek nem úgy viselkedett, ahogy azt elvárta, becsmérelte, sértegette. A gyermek 2022 szeptemberében mondta el az anyjának a vele történteket, aki feljelentette a férfit.
A vádlott és a felesége házasságát a bíróság 2022 decemberében bontotta fel.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!