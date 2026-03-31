Tíz év kellett hozzá, hogy el merje mondani a fiatal lány, hogy miket művelt vele az édesapja

A vádlott és a felesége kapcsolata megromlott, a férfi rendszeresen szidalmazta feleségét és gyermekeit, emellett többször bántalmazta őket. Miután a nő 2022. júniusban jelezte a gyermekjóléti szolgálatnak, hogy a vádlott a gyerekeket szóban és fizikálisan is bántja, a gyámhivatal eljárást indított.

A vádlott a 2006-ban született lányát 6 éves korától 16 éves koráig rendszeres szexuális cselekményre kényszerítette. Amikor a gyermek nem úgy viselkedett, ahogy azt elvárta, becsmérelte, sértegette. A gyermek 2022 szeptemberében mondta el az anyjának a vele történteket, aki feljelentette a férfit.

A vádlott és a felesége házasságát a bíróság 2022 decemberében bontotta fel.