Húsvéti bevásárlás: hatalmas a kínálat, de mennyibe kerül idén a sonka?

Nagyon sokan keresik a különböző zöld dolgokat – kezdte Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója, jelezve, hogy nagyon sokféle agrártermény, nagyon sokféle jól felhasználható alapanyag kapható már most is – spenót, sóska, salátafélék –, amik színesítik a piaci kínálatot - tájékoztatott az Infostart. A sonkát is meg kell vásárolnunk a húsvéti asztalra. A kereslet továbbra is a hagyományos füstölésű hazai kötözött sonkák, parasztsonkák iránt a legnagyobb, illetve a szívsonka is népszerű, de tájegységenként azért más és más a szokás – mondta. Emellett mindig vannak újdonságok és különlegességek. „A termelői kínálat nagyon bőséges és választékos, és idén különlegesség a füstölt karaj, a füstölt szűzpecsenye” – fogalmazott.

A vásárcsarnokokban húsvéti vásár várja a látogatókat

De idén nagyon széles a sertéshúskínálaton kívül a füstölt marhahústermékek köre, illetve a különböző füstölt szárnyashúsok kínálata is, a kacsamelltől és kacsacombtól kezdve a különböző füstölt pulykatermékeken át a csirkehúsokig.

A kérdésre, hogy átlagosan hogyan alakulnak a sonkaárak a fővárosban, Földes Tamás azt mondta, idén a füstölt sonka árszintje a tavalyi árszinten van, tehát nem volt áremelkedés. Néhány terméknél még kifejezetten árcsökkentést is látunk.

A füstölt sonkák árai nyilván a termékfajtától függően változnak.

A Nagycsarnokban a kötözött sonka kilós ára 3490 forint, a hagyományos parasztsonka 5990 forintért kapható.

Az emlegetett szívsonka, ami nagyon közkedvelt és impozáns a megjelenésében is, ott már azért nagyobb a szórás, de ott is a tavalyi tartományban mozognak az árak, közel 4000 forint és 5000 forint közötti árakkal találkozhatunk.

A füstölt csülök is kedvelt ilyenkor, annak 3300 forint kilója, és sokan vásárolnak ilyenkor füstölt tarját, az 4000 és 6500 forint közötti áron mozog.

A füstölt comb 4000 forinttól 6300 forintig érhető el.

Idén egy picit nagyobb a kínálat a mangalica sonkából, ennek 8900 forint kilója.

A termelői kínálatban a különlegességek között ott a füstölt sertés szűzpecsenye, ennek szintén 8900 forint a kilója.

Nagyon nagy választékban vásárolható a vásárcsarnokokban a bárányhús, akár báránycomb, akár báránygerinc vagy bárányborda formájában, de lapockát, báránynyakat, oldalast is vásárolhatnak a vevők. A másik fontos kérdés a kalácskínálat, ami széles körű, hiszen ez is a húsvéti asztal részét képezi, és itt a legkülönbözőbb fonott kalácsokon át a kávéházi kalácstól a különböző rendelésre készített édes és sós kalácsokon át a koszorú kalácsokon keresztül mindenféle kalács kapható a vásárcsarnokokban – hangsúlyozta.