Húsvéti bevásárlás: hatalmas a kínálat, de mennyibe kerül idén a sonka?

A húsvéti szezonban továbbra is a hagyományos füstölt, kötözött sonka a legnépszerűbb, különösen a szív- és parasztsonka iránt nagy a kereslet. A vásárlókat a megszokottnál is szélesebb füstöltáru-kínálat várja, miközben az árak a tavalyi szinten maradtak idén húsvétkor.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 10:36
bevásárlás Fotó: Vémi Zoltán
Nagyon sokan keresik a különböző zöld dolgokat – kezdte Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója, jelezve, hogy nagyon sokféle agrártermény, nagyon sokféle jól felhasználható alapanyag kapható már most is – spenót, sóska, salátafélék –, amik színesítik a piaci kínálatot - tájékoztatott az Infostart. A sonkát is meg kell vásárolnunk a húsvéti asztalra. A kereslet továbbra is a hagyományos füstölésű hazai kötözött sonkák, parasztsonkák iránt a legnagyobb, illetve a szívsonka is népszerű, de tájegységenként azért más és más a szokás – mondta. Emellett mindig vannak újdonságok és különlegességek. „A termelői kínálat nagyon bőséges és választékos, és idén különlegesség a füstölt karaj, a füstölt szűzpecsenye” – fogalmazott.

Bőséges a húsvéti kínálat
Bőséges a húsvéti kínálat/Fotó: © Szendi Péter

A vásárcsarnokokban húsvéti vásár várja a látogatókat

De idén nagyon széles a sertéshúskínálaton kívül a füstölt marhahústermékek köre, illetve a különböző füstölt szárnyashúsok kínálata is, a kacsamelltől és kacsacombtól kezdve a különböző füstölt pulykatermékeken át a csirkehúsokig.

A kérdésre, hogy átlagosan hogyan alakulnak a sonkaárak a fővárosban, Földes Tamás azt mondta, idén a füstölt sonka árszintje a tavalyi árszinten van, tehát nem volt áremelkedés. Néhány terméknél még kifejezetten árcsökkentést is látunk.

A füstölt sonkák árai nyilván a termékfajtától függően változnak. 

  • A Nagycsarnokban a kötözött sonka kilós ára 3490 forint, a hagyományos parasztsonka 5990 forintért kapható. 
  • Az emlegetett szívsonka, ami nagyon közkedvelt és impozáns a megjelenésében is, ott már azért nagyobb a szórás, de ott is a tavalyi tartományban mozognak az árak, közel 4000 forint és 5000 forint közötti árakkal találkozhatunk. 
  • A füstölt csülök is kedvelt ilyenkor, annak 3300 forint kilója, és sokan vásárolnak ilyenkor füstölt tarját, az 4000 és 6500 forint közötti áron mozog. 
  • A füstölt comb 4000 forinttól 6300 forintig érhető el. 
  • Idén egy picit nagyobb a kínálat a mangalica sonkából, ennek 8900 forint kilója.
  • A termelői kínálatban a különlegességek között ott a füstölt sertés szűzpecsenye, ennek szintén 8900 forint a kilója.

Nagyon nagy választékban vásárolható a vásárcsarnokokban a bárányhús, akár báránycomb, akár báránygerinc vagy bárányborda formájában, de lapockát, báránynyakat, oldalast is vásárolhatnak a vevők. A másik fontos kérdés a kalácskínálat, ami széles körű, hiszen ez is a húsvéti asztal részét képezi, és itt a legkülönbözőbb fonott kalácsokon át a kávéházi kalácstól a különböző rendelésre készített édes és sós kalácsokon át a koszorú kalácsokon keresztül mindenféle kalács kapható a vásárcsarnokokban – hangsúlyozta.

A vásárcsarnokokban most húsvéti vásár várja a látogatókat. A húsvéti készülődés mellett a Nagycsarnokban „Édes élet, a méhek csodálatos világa” kiállítást nyitnak majd meg.

Mit kell tudni a nyitva tartási időről?

Budapest vásárcsarnokai, élelmiszerpiacai és üzletközpontjai csütörtökön a normál működés szerint lesznek nyitva, nagypénteken zárva tartanak, nagyszombaton pedig a szokásos szombati nyitva tartással üzemelnek.

„Hogy segítsük a fölkészülést és a vásárlást, a Bosnyák téri vásárcsarnok csütörtökön tovább tart nyitva, 18 óráig várja a kedves vásárlókat” – tette hozzá Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. ügyvezető igazgatója az InfoRádióban.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

