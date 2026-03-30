A Balaton átlagos vízállása 90 centiméter volt március 26-án reggel 7 órakor, amely a maximális vízszinttől 25 centiméterrel marad el.
Megszólalt a vízügy a Balaton alacsony vízszintjéről
Veszélyben a nyár?
A tónak nincs szabályozási terve, azaz a maximálisan megengedhető vízállás nem azt jelenti, hogy jelenleg 115 centiméternek kellene lennie az átlagos vízállásnak a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben – fogalmazott az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádiónak. Siklós Gabriella hozzáfűzte, a vízügynek van egy 105 éves adatsora a vízállásokról, és ez alapján a március végi, április eleji átlagos vízállás 96 centiméter körül van.
Ettől csak kis mértékben, 6 centivel marad el a jelenlegi vízállás
– mutatott rá, és beszámolt arról is, hogy a Balaton még mindig az úgynevezett töltődési időszakában van, tehát a vízkészlet gyarapszik. Rámutatott, ezt segítik az esősebb napok is, most több centivel emelkedhet a Balaton vízszintje. Ha már csapadék, a Börzsönyben éppen havazik, ide kattintva képeket is nézegethet róla, ebben a cikkben pedig a hét elején várható időjárásról olvashat. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.
