Ezekkel a módszerekkel enyhíthetők az endometriózis tünetei

Az életmódbeli tényezők, különösen a táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a stresszkezelés is szerepet játszhatnak az endometriózis tüneteinek enyhítésében – derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak a Nutrients folyóiratban megjelent tudományos elemzéséből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 31. 16:18
illusztráció Forrás: Pexels
A tudományos összefoglaló a nemzetközi szakirodalom több mint száz tanulmányát elemezte, és arra jutott, hogy a tudatos táplálkozás, a rendszeres mozgás, a stressz kezelése, a megfelelő alvás, a szükséges mikrotápanyagok biztosítása, valamint a káros szokások kerülése együttesen és külön-külön is hozzájárulhatnak a fájdalom csökkentéséhez és az endometriózissal élők életminőségének javításához.

Az endometriózis a fogamzóképes korú nők mintegy tíz százalékát érintő, krónikus gyulladásos betegség, amely gyakran erős menstruációs fájdalommal, fáradtsággal, kismedencei panaszokkal és meddőséggel is járhat.

Az elemzés szerint a rendszeres fizikai aktivitás – heti legalább 150 perc mozgás – több szempontból is kedvező hatású lehet, mivel befolyásolja a hormonális működést és a fájdalomérzet feldolgozását. A vizsgálatok alapján a jóga, az aerob („kardio”) vagy rezisztenciás (súlyokkal dolgozó) edzésformák, de a relaxációs technikák – például a progresszív izomrelaxáció – egyaránt csökkenthetik a tüneteket.

A kutatók a tanulmányban kiemelték a mediterrán étrend jelentőségét is, amely bőséges zöldség-, gyümölcs-, teljes kiőrlésű gabona, valamint olívaolaj- és halfogyasztáson alapul, miközben visszafogja a vörös és feldolgozott húsok bevitelét. A tanulmány szerint ez a táplálkozási minta összefüggésbe hozható a gyulladás csökkenésével és az emésztőrendszeri tünetek javulásával.

A tanulmány több mikrotápanyag – köztük a C- és az E-vitamin, a D-vitamin, az omega–3 zsírsavak, a magnézium, a cink, valamint antioxidánsok – lehetséges szerepére is kitér, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezek hatásának igazolásához további klinikai vizsgálatok szükségesek.

Az életmód részeként a megfelelő alvás, a stressz csökkentése, az alkoholfogyasztás mérséklése, valamint a hormonrendszert befolyásoló vegyi anyagok kerülése szintén hozzájárulhat a tünetek enyhítéséhez.

A kutatás egy új, még vizsgálati fázisban lévő táplálkozási megközelítést, az úgynevezett böjtöt utánzó (Fasting-Mimicking Diet, FMD) étrendet is bemutatja, amely más krónikus betegségek esetében, köztük 2-es cukorbetegségben vagy a szív- és érrendszeri kockázattal járó állapotokban már ígéretes eredményeket mutatott, nőgyógyászati alkalmazását azonban még nem vizsgálták.

A tanulmány idézi Boroncsok Dórát, a Semmelweis Egyetem PhD-hallgatóját, a tanulmány első szerzőjét, aki hangsúlyozta, hogy a testmozgás és egyéb életmódbeli faktorok önmagukban nem váltják ki a szükséges orvosi kezelést, hanem annak kiegészítéseként segíthetik a javulást.

Sobel Gábor, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának docense, a tanulmány utolsó szerzője szerint az életmódváltás nem csodaszer, de lehetőséget ad arra, hogy az érintettek aktívan részt vegyenek a saját állapotuk javításában.

A Semmelweis Egyetem kutatócsoportja elkészítette egy klinikai vizsgálat protokollját, amely a tervek szerint elsőként vizsgálja majd a böjtöt utánzó étrend hatásait nőgyógyászati betegségekben, köztük az endometriózisban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

