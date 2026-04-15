kibertámadásUkrajnaorosz hackercsoporthackerorosz-ukrán háborúkorrupció

Háború a kibertérben: ukrán tisztek postafiókjain keresztül kémkedtek az orosz hekkerek

Több ukrán nyomozó és magas rangú tisztviselő e-mail-fiókját törték fel egy kiterjedt kibertámadás során, amely nemcsak Ukrajnát, hanem több európai ország katonai és kormányzati rendszereit is érintette. Szakértők szerint a támadást orosz hekkerek hajtották végre, és a mostani akció egy nagyobb, összehangolt kémkedési művelet része.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 18:21
Legalább 284 e-mail-fiókot törtek fel 2024 szeptembere és 2026 márciusa között
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Reuters által megvizsgált adatok szerint orosz hekkerek az elmúlt hónapokban több száz e-mail-fiókot törtek fel, köztük ukrán ügyészekét és nyomozókét is. A kiszivárgott információk betekintést adnak egy kiterjedt kémkedési hálózat működésébe. A digitális támadás egész Európát elérte.

Az adatok szerint a támadások során több mint 170 ukrán ügyészhez és nyomozóhoz tartozó fiókba jutottak be, de összességében legalább 284 e-mail-fiókot törtek fel 2024 szeptembere és 2026 márciusa között. 

Az információk véletlenül kerültek nyilvánosságra: a hekkerek által használt szerveren hagyott fájlokat a Ctrl-Alt-Intel nevű kiberbiztonsági kutatócsoport találta meg.

Szakértők szerint a szerveren tárolt adatok – köztük támadási naplók és ellopott e-mailek – részletes képet adnak arról, hogyan működik egy ilyen kémkampány. Mint fogalmaztak: „egyszerűen hatalmas operatív baklövést követtek el”, mivel „tárva-nyitva hagyták a bejárati ajtót”.

A támadások elsődleges célpontjai ukrán tisztviselők voltak, különösen azok, akik korrupciós ügyeket vizsgáltak. 

Feltörték többek között a Védelmi Ágazati Különleges Ügyészséghez, az ukrán Nemzeti Vagyonkezelő Ügynökséghez (ARMA), valamint a kijevi Ügyészi Képzési Központhoz tartozó fiókokat is. Az érintettek között volt Jaroszlava Maksimenko, az ARMA akkori vezetője, valamint Oleg Duka, az Ügyészi Képzési Központ helyettes vezetője. A központban 44 alkalmazott e-mail-fiókját törték fel. Emellett a Korrupcióellenes Különleges Ügyészségtől (SAPO) is szereztek adatokat, amely több nagy korrupciós ügyet vizsgált, köztük azt is, amely Volodimir Zelenszkij fő béketárgyalója, Andrij Jermak lemondásához vezetett.

A támadásokat a „Fancy Bear” nevű, ismert orosz hekkercsoporthoz kötik

Bár ezt több szakértő is valószínűnek tartja, nem mindenki erősítette meg egyértelműen a csoport részvételét. Két független kutató ugyanakkor egyetértett abban, hogy a támadások Moszkvához köthetők. A Chatham House egyik kutatója, Keir Giles szerint 

a cél az lehetett, hogy a hekkerek előnyhöz jussanak az orosz kémek után nyomozó hatóságokkal szemben, illetve érzékeny információkat gyűjtsenek ukrán vezetőkről.

A támadások nem korlátozódtak Ukrajnára. Az adatok szerint több NATO-országban és a Balkánon is feltörtek e-mail-fiókokat. 

  • Romániában legalább 67, a légierőhöz tartozó e-mail-címet értek el, köztük NATO-légibázisokhoz kapcsolódó fiókokat is. 
  • Görögországban 27 fiókot törtek fel, köztük a védelmi attasék és katonai szervezetek levelezését.
  • Bulgáriában helyi tisztviselők fiókjai kerültek célkeresztbe, nem sokkal Ursula von der Leyen látogatása előtt. 
  • Emellett szerbiai akadémikusok és katonai tisztviselők fiókjait is feltörték.

Szakértők szerint a mostani akció egy nagyobb, összehangolt kémkedési művelet része. 2023-ban Finnországot érte orosz kibertámadás. Giles figyelmeztetett: 

a Moszkvával fennálló állítólagos szoros kapcsolat nem jelent biztosítékot az orosz kémkedés ellen.

A borítókép illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
