Háború a kibertérben: ukrán tisztek postafiókjain keresztül kémkedtek az orosz hekkerek

A Reuters által megvizsgált adatok szerint orosz hekkerek az elmúlt hónapokban több száz e-mail-fiókot törtek fel, köztük ukrán ügyészekét és nyomozókét is. A kiszivárgott információk betekintést adnak egy kiterjedt kémkedési hálózat működésébe. A digitális támadás egész Európát elérte.

Orosz hekkerek az elmúlt hónapokban több száz e-mail-fiókot törtek fel Fotó: AFP

Az adatok szerint a támadások során több mint 170 ukrán ügyészhez és nyomozóhoz tartozó fiókba jutottak be, de összességében legalább 284 e-mail-fiókot törtek fel 2024 szeptembere és 2026 márciusa között.

Az információk véletlenül kerültek nyilvánosságra: a hekkerek által használt szerveren hagyott fájlokat a Ctrl-Alt-Intel nevű kiberbiztonsági kutatócsoport találta meg.

Szakértők szerint a szerveren tárolt adatok – köztük támadási naplók és ellopott e-mailek – részletes képet adnak arról, hogyan működik egy ilyen kémkampány. Mint fogalmaztak: „egyszerűen hatalmas operatív baklövést követtek el”, mivel „tárva-nyitva hagyták a bejárati ajtót”.