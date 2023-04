Orosz kibertámadás érte Finnországot

Tettük – különösen egy súlyosabb esetben – ugyanakkor komoly válaszlépésekkel is járhatna, hiszen a NATO a kibertámadást is fegyveres támadásnak tekinti, amely a NATO 5. cikkelyét is életbe léptetheti. Ez azt jelentené, hogy az egyiküket ért támadást az egész szövetséget ért támadásként értékelnék, és ennélfogva minden tag köteles lenne támogatni a megtámadott felet – noha ennek mértéke nincs kőbe vésve.

Mindennek a veszélye jelenleg nem áll fenn.

Az 5. cikkelyt egyébként eddig csak egyszer, az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás után hívták életre, ám akkor Washington részéről felkérés érkezett erre, amelyet a tagok egyöntetű politikai akarata követett.