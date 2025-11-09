Az ág is húzza: besültek a sültkrumpli-eladások

Miközben Európában növekvő pályán van a burgonyatermesztés, Magyarországon a burgonya termőterülete és termésmennyisége csökkenő tendenciát mutatott az előző években (kivéve a tavalyi évet, mikor a 2023-asnál 12 százalékkal több, 234,3 ezer tonna burgonya termett). Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a burgonya vetésterületének 88,8 százalékán, 5,57 ezer hektáron takarították be a termést: az étkezési burgonya országos termésátlaga hektáronként 23,9 tonna, a termés 133,18 ezer tonna volt, amiből látszik, hogy az idei mennyiség jócskán elmarad a tavalyitól.

Európában nő az étkezési burgonya termőterülete. Fotó: AFP

A KSH adatai szerint az étkezési burgonya behozatala 24 százalékkal 38,3 ezer tonnára emelkedett 2025. január és szeptember között az előző év azonos periódusához képest. Az idei év első kilenc hónapjában az újburgonya behozatala 26 százalékkal, 10,9 ezer tonnára emelkedett az előző év azonos időszakához képest, míg az újburgonya kivitele nyolc százalékkal, 3,8 ezer tonnára csökkent.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamra körképe alapján Hollandiában a burgonyapiac nehéz időszakon megy keresztül, az árak stagnálnak, túl sok burgonya van a piacon. Eközben a kereslet visszafogott, és a burgonyafeldolgozás is lelassult. A sültkrumpli-eladások egész Európában alacsonyabb szinten vannak a vártnál.

Belgiumban jó hozamok mellett magas minőségű a termés, és több is mint tavaly, a bőséges kínálat pedig lenyomja az árakat. Ráadásul nem minden termelő rendelkezik tárolókapacitással, így egyes tételeket azonnal értékesíteniük kell. Az exportpiacon korlátozott a kereslet, részben a dél-európai és a lengyel versenytársak készletei miatt.

A kiskereskedelemben nagy a kereslet a kiváló minőségű, mosott burgonya iránt, amelynek ára eléri a 0,2 eurót kilogrammonként, míg a szokásos, mosatlan tételek ára általában 0,1 euró körüli.

Franciaországban is magasak a hozamok, ráadásul itt az előző évihez képest tíz százalékkal magasabb volt a termőterület, így mintegy 8,5 millió tonnás burgonyatermés várható. A területnövekedést az ipari burgonya iránti erős keresletre vonatkozó várakozások motiválták. A piaci árak jelenleg erősen széttagoltak: a hosszú távú szerződések továbbra is méltányos, tonnánként körülbelül 180 eurós árakat tartanak fent, ezzel szemben viszont egyes nem szerződéses tételek nagyon alacsony, esetenként tonnánként 5–15 euró körüli áron kelnek el. Ez jóval kevesebb a becsült önköltségénél, amely tonnánként körülbelül 150 euróra tehető.