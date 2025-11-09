burgonyatermőterületsültkrumpli

Az ág is húzza: besültek a sültkrumpli-eladások

Túltermelés jellemzi az európai burgonyapiacot, ez a területnövekedés és a hozamok emelkedésének következménye. Globálisan sem más a helyzet, miközben Magyarországon egyre fogy az étkezési burgonya termőterülete.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 9:33
Fotó: BERND WEISSBROD Forrás: DPA
Miközben Európában növekvő pályán van a burgonyatermesztés, Magyarországon a burgonya termőterülete és termésmennyisége csökkenő tendenciát mutatott az előző években (kivéve a tavalyi évet, mikor a 2023-asnál 12 százalékkal több, 234,3 ezer tonna burgonya termett). Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a burgonya vetésterületének 88,8 százalékán, 5,57 ezer hektáron takarították be a termést: az étkezési burgonya országos termésátlaga hektáronként 23,9 tonna, a termés 133,18 ezer tonna volt, amiből látszik, hogy az idei mennyiség jócskán elmarad a tavalyitól. 

An employee of an agricultural cooperative sorts potatoes after harvesting in Geer, eastern Belgium on September 26, 2025. Fries powerhouse Belgium is in for a record potato harvest this year -- but that's hardly cause for celebration for farmers who face a slump in prices partially driven by a crunch in crispy exports, étkezési burgonya. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
Európában nő az étkezési burgonya termőterülete. Fotó: AFP

A KSH adatai szerint az étkezési burgonya behozatala 24 százalékkal 38,3 ezer tonnára emelkedett 2025. január és szeptember között az előző év azonos periódusához képest. Az idei év első kilenc hónapjában az újburgonya behozatala 26 százalékkal, 10,9 ezer tonnára emelkedett az előző év azonos időszakához képest, míg az újburgonya kivitele nyolc százalékkal, 3,8 ezer tonnára csökkent.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamra körképe alapján Hollandiában a burgonyapiac nehéz időszakon megy keresztül, az árak stagnálnak, túl sok burgonya van a piacon. Eközben a kereslet visszafogott, és a burgonyafeldolgozás is lelassult. A sültkrumpli-eladások egész Európában alacsonyabb szinten vannak a vártnál.

Belgiumban jó hozamok mellett magas minőségű a termés, és több is mint tavaly, a bőséges kínálat pedig lenyomja az árakat. Ráadásul nem minden termelő rendelkezik tárolókapacitással, így egyes tételeket azonnal értékesíteniük kell. Az exportpiacon korlátozott a kereslet, részben a dél-európai és a lengyel versenytársak készletei miatt.

A kiskereskedelemben nagy a kereslet a kiváló minőségű, mosott burgonya iránt, amelynek ára eléri a 0,2 eurót kilogrammonként, míg a szokásos, mosatlan tételek ára általában 0,1 euró körüli.

Franciaországban is magasak a hozamok, ráadásul itt az előző évihez képest tíz százalékkal magasabb volt a termőterület, így mintegy 8,5 millió tonnás burgonyatermés várható. A területnövekedést az ipari burgonya iránti erős keresletre vonatkozó várakozások motiválták. A piaci árak jelenleg erősen széttagoltak: a hosszú távú szerződések továbbra is méltányos, tonnánként körülbelül 180 eurós árakat tartanak fent, ezzel szemben viszont egyes nem szerződéses tételek nagyon alacsony, esetenként tonnánként 5–15 euró körüli áron kelnek el. Ez jóval kevesebb a becsült önköltségénél, amely tonnánként körülbelül 150 euróra tehető.

A lengyel termelés várhatóan eléri a 6,8 millió tonnát, ami 15 százalékkal meghaladja az előző évit. Ez a növekedés a termőterületek bővüléséből és a hektáronkénti öt százalékkal magasabb hozamokból is adódik.  

Az árak ugyanakkor a rekordmagas termelési szint és a megnövekedett termőterület miatt jóval alacsonyabbak a megszokottnál.

Németországban a tárolás befejezése után a cégek és a kiskereskedők többnyire közvetlenül a termelőktől szerzik be a friss burgonyát. Több területen egyre több jel utal a betakarított burgonya minőségének romlására. Különösen gyakori a drótféreg-kártétel és a feketeszívűség. A piacon továbbra is árnyomás tapasztalható, mivel a szomszédos, többlettel rendelkező régiókból származó alacsonyabb árú termékek elárasztják a már így is telített piacot.



 

