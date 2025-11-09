Orosz légvédelmi rendszert támadtak az ukránok

Az Ukrinform szerint a Harkivi és Donyecki területeken az orosz erők továbbra is aktív rohamtevékenységet folytatnak, kisebb gyalogos csoportokat bevetve. Több frontszakaszon is folytatódtak a harcok az orosz és ukrán erők között, a legintenzívebb összecsapások Pokrovszk térségében zajlottak, ahol több támadásra került sor, és mindkét fél veszteségeket szenvedett. Más térségekben is voltak összecsapások, de a frontvonalak érdemben nem változtak.

