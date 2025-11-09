támadásorosz-ukrán háborúKrím

Orosz légvédelmi rendszert támadtak az ukránok

Az ukrán hadsereg közlése szerint újabb támadást hajtottak végre: a Különleges Műveleti Erők a Krímben megsemmisítettek egy orosz légvédelmi rendszert és egy lőszerraktárt. A frontvonalakon továbbra is intenzív harcok folynak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 9:07
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Az Ukrán Fegyveres Erők Különleges Műveleti Erőinek (SOF) Ellenállási Mozgalma a SOF mélységi csapásmérő egységeivel együttműködve megsemmisített egy orosz S–400 „Triumf” légvédelmi rakétaindítót és egy lőszerraktárt az ideiglenesen megszállt Krímben – közölte az Ukrinform a Különleges Műveleti Erők parancsnokságának Facebook-bejegyzése alapján. A tájékoztatás szerint a különleges művelet utolsó szakasza 2025. október 6-án zajlott, de az információt műveleti biztonsági okokból korábban nem hozták nyilvánosságra – számolt be az Origo.

Krímben történt támadás, bevetették a Különleges Műveleti Erőket (Fotó: AFP)
A Krímben történt támadás, bevetették a Különleges Műveleti Erőket. Fotó: AFP

A Különleges Műveleti Erők Ellenállási Mozgalmának tagjai hírszerzési információkat szereztek az orosz 18. hadsereg lőszerraktárának helyéről, amely a Szimferopol közelében fekvő Udacsne faluban található. A további különleges felderítés megerősítette az ellenséges fegyverarzenál jelenlétét. Október 6-án éjjel a Különleges Műveleti Erők drónjai támadták meg a raktárt.

Ugyanezen a napon a SOF egységei megsemmisítettek egy mobil S–400 „Triumf” légvédelmi rakétarendszer indítóberendezést is. A légvédelmi eszköz a Jevpatoria közelében fekvő Ujutne faluban volt telepítve. Az S–400-as rendszer hosszú hatótávolságon képes légi célpontok felderítésére és megsemmisítésére, és az orosz erők ezt a rendszert Ukrajna elleni támadásokhoz is használják – írja az Ukrinform.

A hírügynökség beszámolója szerint november 6-án éjjel a Különleges Műveleti Erők drónokkal több logisztikai, valamint üzemanyag- és energiaellátási létesítményt is célba vettek a Krímben.

A nap kezdete óta 185 harci összecsapás zajlott az ukrán védelmi erők és az orosz csapatok között – közölte az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara.

A nap kezdete óta összesen 185 harci érintkezés történt. Az orosz megszállók egy rakétatámadást és 37 légicsapást hajtottak végre, 41 rakétát indítottak, valamint 71 irányított bombát dobtak le. Emellett 3667 kamikaze drónt vetettek be és 3732 tüzérségi támadást hajtottak végre csapataink állásai, illetve lakott területek ellen

 – áll a közleményben.

Az Ukrinform szerint a Harkivi és Donyecki területeken az orosz erők továbbra is aktív rohamtevékenységet folytatnak, kisebb gyalogos csoportokat bevetve. Több frontszakaszon is folytatódtak a harcok az orosz és ukrán erők között, a legintenzívebb összecsapások Pokrovszk térségében zajlottak, ahol több támadásra került sor, és mindkét fél veszteségeket szenvedett. Más térségekben is voltak összecsapások, de a frontvonalak érdemben nem változtak.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

