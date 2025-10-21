Brjanszk megyében három autó és két lakóépület sérült meg az ukrán drónok akciója során. Alekszandr Bogomaz, Brjanszk megye kormányzója szerint egy 2010-ben született tinédzser könnyebb zúzódásokat szenvedett, de a mentőcsapat azonnal ellátta orvosi segítséggel – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Brjanszk megyében három autó és két lakóépület sérült meg az ukrán drónok akciója során. Fotó: AFP

Ukrán drónok sorozatos támadást intéztek Oroszország ellen

Eközben Rosztov megyében egy lakóépület, egy orvosi rendelő, üzletek és több otthon is megsérült a támadás következtében. Rosztov-na-Donu városában egy ember a lezuhant törmelékek miatt szenvedett sérülést. A hatóságok ideiglenesen evakuálták a lakókat, hogy ellenőrizzék az épületek szerkezeti épségét – a vizsgálat után a lakók visszatérhettek otthonaikba.

A katonaság szerint tegnap este hatalmas légitámadást hárítottak el

– írta Jurij Szljuszar, Rosztov megye megye ügyvivő kormányzója.

🇺🇦🇷🇺 Um drone ucraniano foi interceptado sobre Bataysk, região de Rostov, sul da Rússia, e os destroços causaram danos significativos em um complexo de apartamentos residenciais na região. pic.twitter.com/1gDz87d4Q0 — 🇧🇷🇮🇹 Gabriel Ferrigno | Geopolítica (@bielferrigno) October 21, 2025

Az ukrán hadsereg az elmúlt hónapokban rendszeresen célba vette a megszállt területeken és Oroszország belsejében található katonai infrastruktúrát, hogy gyengítse Moszkva harci képességét.

Október 19-én például az orenburgi gázfeldolgozó üzemet kénytelenek voltak leállítani az ukrán drónok támadása miatt.