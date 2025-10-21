dróntámadásOroszországRosztovBrjanszkMoszkvaorosz-ukrán háború

Ukrán drónok sorozatos támadást intéztek Oroszország ellen

Október 21-én éjjel ukrán drónok sorozatos támadást intéztek Oroszország Brjanszk és Rosztov régiói ellen, jelentős károkat okozva és két embert megsebesítve – közölték az orosz hatóságok.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 10:37
Október 21-én éjjel ukrán drónok sorozatos támadást intéztek Oroszország Brjanszk és Rosztov régiói ellen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brjanszk megyében három autó és két lakóépület sérült meg az ukrán drónok akciója során. Alekszandr Bogomaz, Brjanszk megye kormányzója szerint egy 2010-ben született tinédzser könnyebb zúzódásokat szenvedett, de a mentőcsapat azonnal ellátta orvosi segítséggel – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Brjanszk megyében három autó és két lakóépület sérült meg az ukrán drónok akciója során
Brjanszk megyében három autó és két lakóépület sérült meg az ukrán drónok akciója során. Fotó: AFP

Ukrán drónok sorozatos támadást intéztek Oroszország ellen

Eközben Rosztov megyében egy lakóépület, egy orvosi rendelő, üzletek és több otthon is megsérült a támadás következtében. Rosztov-na-Donu városában egy ember a lezuhant törmelékek miatt szenvedett sérülést. A hatóságok ideiglenesen evakuálták a lakókat, hogy ellenőrizzék az épületek szerkezeti épségét – a vizsgálat után a lakók visszatérhettek otthonaikba.

A katonaság szerint tegnap este hatalmas légitámadást hárítottak el

– írta Jurij Szljuszar, Rosztov megye megye ügyvivő kormányzója.

Az ukrán hadsereg az elmúlt hónapokban rendszeresen célba vette a megszállt területeken és Oroszország belsejében található katonai infrastruktúrát, hogy gyengítse Moszkva harci képességét.

Október 19-én például az orenburgi gázfeldolgozó üzemet kénytelenek voltak leállítani az ukrán drónok támadása miatt.

Borítókép: Október 21-én éjjel ukrán drónok sorozatos támadást intéztek Oroszország Brjanszk és Rosztov régiói ellen (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Itt az orosz bejelentés a világháborúról

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu