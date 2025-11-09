Fülöp-szigetekszupertájfunFung-wongevakuálás

Közeleg a szupertájfun, családok tízezrei kénytelenek menekülni + videó

Az év legnagyobb vihara, a Fung-wong nevű szupertájfun közeledik a Fülöp-szigetek felé. Az országban hatalmas a készültség, már közel egymillió embert evakuáltak.

2025. 11. 09.
A Fülöp-szigeteken közel egymillió embert evakuáltak az idei év eddigi legnagyobb vihara, egy közeledő szupertájfun érkezése előtt. 

Residents arrive at an evacuation centre ahead of the arrival of Super Typhoon Fung-wong in Tuguegarao City, Cagayan province on November 9, 2025. Nearly a million people have been evacuated and floodwaters were rising in the Philippines on November 9 before Typhoon Fung-wong's expected late-night landfall on the east coast. (Photo by John Dimain / AFP)
Közel egymillió embert menekítenek a hatóságok a közelgő szupertájfun miatt. Fotó: AFP/John Diman

Az ország északkeleti partvidékén már orkánerejű a szél, sok helyen megszűnt az áramellátás.

A Fung-wong névre keresztelt tájfun, amely 1600 kilométer széles eső- és szélsávjával a délkelet-ázsiai szigetcsoport kétharmadát sújthatja, a Csendes-óceán felől közeledik.

Amint arról beszámoltunk, néhány napja a szigetországban a Kalmaegi tájfun pusztított, legalább 224 ember halálát okozta a középső szigettartományokban. Ez a korábbi tájfun Vietnám felé haladt tovább, ahol legalább öten vesztették életüket.

Meteorológusok számításai szerint a közeledő tájfun óránkénti szélsebessége jelenleg 185 kilométer.

A hatóságok azt közölték, hogy a szupertájfun északnyugat felé halad, és a legfrissebb számítások szerint vasárnap késő este vagy hétfőn hajnalban éri el a Fülöp-szigetek Aurora vagy Isabela tartományának partjait.

Gilberto Teodoro védelmi miniszter, aki az ország katasztrófavédelmi ügynökségét is felügyeli, egy szombati beszédében azt mondta, hogy a vihar az ország hatalmas részét érintheti, beleértve az előző tájfun által leginkább sújtott középső tartományt, valamint a fővárost, Manilát és agglomerációját.

A katasztrófavédelmi hatóság szerint 

több mint harmincmillió embert veszélyeztet a közelgő Fung-wong szupertájfun.

 

Borítókép: Lakosok menekülnek a Fung-wong szupertájfun érkezése előtt Tuguegarao városába, Cagayan tartományban (Fotó: AFP/John Dimain)

 

