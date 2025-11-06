Tájfun csapott le a Fülöp-szigetekre, százak veszthették életüket

A katasztrófavédelmi hatóságok eddig legalább 142 halálos áldozatról számoltak be, további 127 embert pedig eltűntként tartanak nyilván a Kalmaegi tájfun pusztítása miatt a Fülöp-szigeteken.

Ferdinand Romualdez Marcos, a Fülöp-szigetek elnöke országos katasztrófahelyzetet hirdetett csütörtökön a Kalmaegi tájfun okozta súlyos pusztítás miatt.

A döntés célja a helyreállítás felgyorsítása és a következő, esetlegesen szupertájfunná erősödő vihar, a Fung-Wong érkezésére való felkészülés.

Hírügynökségi jelentések szerint a katasztrófavédelmi hatóságok eddig legalább 142 halálos áldozatról számoltak be, további 127 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Több mint ötszázezer embernek kellett elhagynia otthonát a rendkívüli áradások miatt, amelyeket a tájfun okozott.

A legsúlyosabban a középső tartományok, különösen Cebu, Negros Occidental és Negros Oriental érintettek. Cebuban 71 halálesetet és 65 eltűntet jelentettek, míg a két Negros-tartományban további 30 halálos áldozatot és 62 eltűntet regisztráltak – közölte Bernardo Rafaelito Alejandro, a polgári védelem helyettes vezetője.

A mentőcsapatok éjjel-nappal dolgoznak az utak megtisztításán és az eltűntek felkutatásán. „A legnagyobb kihívás jelenleg a törmelék eltakarítása” – mondta Alejandro a DZBB rádiónak.

A tartományban egész falvak kerültek sár és törmelék alá, számos járművet a víz az épületek tetejére sodort.

A tájfun, amelyet helyben Tinóként is emlegetnek, csütörtök reggel hagyta el a Fülöp-szigeteket, miközben 155 km/órás állandó szélsebességgel és 190 km/órás széllökésekkel haladt tovább Vietnám felé – közölte a Fülöp-szigeteki Meteorológiai Szolgálat.

Vietnámban mintegy

350 ezer ember evakuálását rendelték el Gia Lai tartományban,

mivel a hatóságok heves esőkre és erős szélre figyelmeztettek, amelyek veszélyeztethetik a mezőgazdasági területeket és az alacsonyan fekvő vidékeket.

A Fülöp-szigeteken mindeközben a meteorológusok egy újabb trópusi vihart figyelnek, amely az ország keleti és északi régióihoz közelít. A szakemberek szerint a Fung-Wong péntekre elérheti a tájfun, szombatra pedig a szupertájfun erősséget.