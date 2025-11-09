Nayara Ferreiraröplabdabotrány

Újabb súlyos nemi botrány, ezúttal egy röplabdázó került borzalmas helyzetbe

Újabb súlyos nemi botrány borzolja a kedélyeket a világ sportjában. A főszereplő egy 32 éves brazil röplabdázó, Nayara Ferreira, aki Albániában került lehetetlen helyzetbe.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 9:47
Nayara Ferreira
Nayara Ferreira (háttal) nagy bajba került Fotó: Facebook
Az Albán Röplabda-szövetség azonnali hatállyal felfüggesztette a 32 éves brazil női röplabdázó, Nayara Ferreira játékjogát, és eltiltotta a dél-amerikai sportolót attól, hogy pályára lépjen.

Nayara Ferreira
Nayara Ferreira, akit azzal vádoltak meg, hogy nem nő, hanem férfi. Forrás: Facebook

Az ügy hátterében az áll, hogy több albán női röplabdaklub vezetése kétségbe vonta azt, hogy a brazil sportoló valóban nő lenne-e. Nayara Ferreira jelenleg az albán bajnokság második helyén álló Dinamo játékosa. Október óta több mérkőzést is kihagyott, miután a szövetség felszólította, hogy egy speciális laboratóriumban nemi tesztet kell elvégeznie annak bizonyítására, hogy nő. A felfüggesztésre két rivális klub, a Vllaznia és a Pogradeci panaszait követően került sor. 

Ezekben a beadványokban azt állították, hogy a játékos férfi lehet vagy hormonterápiát szed a teljesítménye javítása érdekében.

Ezeket az állításokat bizonyítani is kellene, erre azonban nem került sor. A két klub, amely a beadványt szerkesztette, nem volt hajlandó kommentálni az eseményeket. Az Albán Röplabda-szövetség mégis felült erre a vonatra.

Október 13-án a szövetség közölte, hogy a játékosnak két nappal később meg kell jelennie egy laboratóriumi vizsgálaton. Ferreira nem volt hajlandó erre elmenni, ekkor függesztették fel. A brazil játékos azt mondta, hogy önként elvégzett egy másik tesztet egy magánklinikán, hogy ezzel igazolja a nemét. 

A Nemzetközi Röplabda-szövetség (FIVB) azt nyilatkozta, hogy tud az esetről, és kapcsolatban állt Ferreirával, valamint az albán szövetséggel is. Az FIVB azt mondta, hogy ebben az esetben nincs beleszólási lehetősége, mert ezt a problémát az albán szövetségnek és a játékosnak egymás között kell megoldania. Ezen túl az FIVB nem kommentálta az eseményeket.

„A világ összeomlott körülöttem” – mondta Ferreira egy interjúban.

Senki sem kérdőjelezte meg korábban a nememet. Miért csak velem teszik ezt?

Ferreira, aki korábban Szaúd-Arábiában és Finnországban is játszott, két hónapja tartózkodik Albániában. Azt mondja, aggódik a biztonságáért, mióta a helyi lapokban megjelentek róla a vádak. „Már nem érzem magam biztonságban, valahányszor kimegyek az utcára, arra gondolok: talán történik valami” – mondta.

Megszólalt a játékos edzője is. „A helyzet nagyon komoly” – mondta Orlando Koja, miközben a játékosai Ferreira nélkül edzettek ezen a héten. „A lányok és én is nagyon támogatjuk Nayarát. Mi nem akarunk pletykákkal foglalkozni.”

 

