Egyértelmű szintemelkedést tapasztaltunk a temesvári Pepper étteremben

A Pepper vita felett a jobbak közé tartozó, jó szívvel ajánlható étterem, mely megállná a helyét bárhol a Kárpát-medencében a magasközép mezőnyben, a nemzetközi comfort food kategóriában.

Borbély Zsolt Attila
2026. 04. 26. 12:40
Forrás: A szerző felvétele
Ludányi Balázs

Mi más juthatott volna eszembe, midőn Fülöp György nagykárolyi orvos-költő-borrajongó barátom azt javasolta, hogy „A nagy töredék” című, nemrég megjelent kötetének temesvári bemutatóját kössük össze egy borkóstolóval? Ludányi Balázst, a gyöngyöstarjáni Centurio pincészet borász-tulajdonosát hívta meg, akivel közösen az érdeklődő közönség számára egy feledhetetlen estét varázsoltak.

Fülöp György dedikál

A közös fellépésük előtt a Pepper nevű étteremben ebédeltünk, melyről volt már ugyan szó a Raku nevű testvéregység s egy Covid előtti látogatás kapcsán, most, mivel nyitott társasággal mentünk, akik szeretnek egymástól kóstolni, beszámolhatok sokkal több fogásról, mint a múltkor. A beltérről és a választékról írtam részletesen előző beszámolómban.

Nézzük a Pepperben minap kóstolt fogásokat! A málnás marhatatár pazar volt, egyike a legjobbaknak, ez volt az időközben bezárt „Grill to chill” egyik signiture fogása, amit 2017-ben ízlelhettem első ízben a soha meg nem jelent „Gault-Millau Central Europe” tesztelései alkalmával. A málna egyszerre ad savat és rendkívül izgalmas plusz ízt a tatárnak, érdemes kipróbálni otthon is. Nem maradt el tőle a szintén remek tonhaltatár, jó alapanyag, gazdag, de nem eltúlzott fűszerezés, vibráció.

Tonhaltatár

A guacamole gigantikus adag, egy egész, pizzakenyérre emlékeztető, tálaláskor még felfújódott „giga-lepényt” adnak mellé. Zöld korianderrel még jobb lett volna, de így is szép munkának találtuk.

Guacamole 

Nem volt élvezhetetlen, de elmaradt a várakozástól a rákos, valamint a töltött tintahal. Sajnos mindkét esetben kissé gumis lett a hal. A rákos variáns mellé nem hoznak semmit, így befejezetlennek tűnik a fogást, egy kis pirítóst nem bántunk volna hozzá. Amúgy sóban és savban egyaránt szűkölködött, de ezt tudtuk korrigálni, jó minőségű extra szűz olívaolaj, balzsamecet, só- és borsdaráló is van az asztalon.

Rák és tintahal

Pazarnak bizonyult a polip, ami legalább olyan érzékeny alapanyag, mint a tintahal, ezzel valahogy jobban megbirkóztak, kicsattanóan friss volt, cseppet sem rágós, szaftos, jó ízű, minden tekintetben kifogástalan.

Sügér

A Josperben pirított tengeri sügér a legjobbak egyike volt, amit valaha kóstoltam, pedig amikor csak tehettem, halat ettem minden nyaralás alkalmával, s a Kárpát-medencében is mindig előszeretettel választottam halat hús helyett. A Rakuból is „átrendeltünk” egy koreai bento boxot és egy tonhal tatakit, előbbi korrekt, utóbbi remek volt.

Tonhal tataki

Annyira jóllaktunk a végére, hogy desszertre nem futotta a kapacitásunkból. Ez amúgy sem erős pontjuk, lényegében cukrászdába illő, legfeljebb jobbacskának, de emlékezetesnek semmiképp sem mondható, fősodratú süteményeket hoznak ki egy fatálon, hármat-négyet, ránézésre rendelhet közülük a vendég. Erről nem volt nehéz lemondani. 

Bento

Az összkép határozottan jobbra sikeredett, mint a járvány előtti látogatásunk alkalmával. Ezúttal a kiszolgálás kedves és motivált volt, igaz néha most is tempót vesztett, de egy mosoly ezt kompenzálni tudta. A hely azt adta, amit a pár éve nyitott Raku nevű testvéregység: magasközép áron, ha apró döccenővel is, de tisztes minőség néhány figyelemre méltó, regionális szinten kimagasló fogással. 

A Pepper vita felett a jobbak közé tartozó, jó szívvel ajánlható étterem, mely megállná a helyét bárhol a Kárpát-medencében a magasközép mezőnyben, a nemzetközi comfort food kategóriában.

Pepper Steak and Shake

Temesvár, Losonczy tér (jelenlegi román nevén: Piata Unirii) 13. 

Telefonszám: +40 720 408 250, +40 123 456 789

Honlap: https://restaurantpepper.ro/ 

E-mail-cím: [email protected]

 

