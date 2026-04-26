Egyértelmű szintemelkedést tapasztaltunk a temesvári Pepper étteremben

Ludányi Balázs

Mi más juthatott volna eszembe, midőn Fülöp György nagykárolyi orvos-költő-borrajongó barátom azt javasolta, hogy „A nagy töredék” című, nemrég megjelent kötetének temesvári bemutatóját kössük össze egy borkóstolóval? Ludányi Balázst, a gyöngyöstarjáni Centurio pincészet borász-tulajdonosát hívta meg, akivel közösen az érdeklődő közönség számára egy feledhetetlen estét varázsoltak.

Fülöp György dedikál

A közös fellépésük előtt a Pepper nevű étteremben ebédeltünk, melyről volt már ugyan szó a Raku nevű testvéregység s egy Covid előtti látogatás kapcsán, most, mivel nyitott társasággal mentünk, akik szeretnek egymástól kóstolni, beszámolhatok sokkal több fogásról, mint a múltkor. A beltérről és a választékról írtam részletesen előző beszámolómban.

Nézzük a Pepperben minap kóstolt fogásokat! A málnás marhatatár pazar volt, egyike a legjobbaknak, ez volt az időközben bezárt „Grill to chill” egyik signiture fogása, amit 2017-ben ízlelhettem első ízben a soha meg nem jelent „Gault-Millau Central Europe” tesztelései alkalmával. A málna egyszerre ad savat és rendkívül izgalmas plusz ízt a tatárnak, érdemes kipróbálni otthon is. Nem maradt el tőle a szintén remek tonhaltatár, jó alapanyag, gazdag, de nem eltúlzott fűszerezés, vibráció.

Tonhaltatár

A guacamole gigantikus adag, egy egész, pizzakenyérre emlékeztető, tálaláskor még felfújódott „giga-lepényt” adnak mellé. Zöld korianderrel még jobb lett volna, de így is szép munkának találtuk.

Guacamole

Nem volt élvezhetetlen, de elmaradt a várakozástól a rákos, valamint a töltött tintahal. Sajnos mindkét esetben kissé gumis lett a hal. A rákos variáns mellé nem hoznak semmit, így befejezetlennek tűnik a fogást, egy kis pirítóst nem bántunk volna hozzá. Amúgy sóban és savban egyaránt szűkölködött, de ezt tudtuk korrigálni, jó minőségű extra szűz olívaolaj, balzsamecet, só- és borsdaráló is van az asztalon.