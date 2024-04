A nemzetközi konyha legjava a Pepper Steak – Raku Sushi szimbiózis keretében Temesváron

Megkockáztatható az a kijelentés, hogy a középkor aranyárban mért fűszerét, a borst több ételhez használjuk, mint a paprikát, s az sem véletlen, hogy az éttermekben nem paprika van a sótartó mellett, hanem bors, jobb helyeken persze borsdaráló. Mert ugye a frissen tört vagy darált bors hozzátesz az étel élvezetéhez, az ipari borsliszt inkább elvesz belőle.

Nem véletlen, hogy e fűszer tucatnyi népi szólásban és közmondásban fordul elő, s az sem, hogy számos étterem e nevet választotta, mint Budapesten a Bors gasztrobár, mely a bő tíz évvel ezelőtti megnyitása óta dübörög a Kazinczy utcában, a Red Pepper vagy a Salt and Pepper. S e néven nyitott(ak) a 2010-es évek második felében Temesvár szívében, a Losonczy téren egy újabb éttermet a város egyik legnépszerűbb vendéglőjének, a Locanda del Corsonak a tulajdonosa(i) (Élménybeszámolóm a Gault Millau-kalauzba is bekerült remek olasz helyről itt olvasható.)

A meglevők mellett időközben további, többnyire színvonalas egységeket hívtak életre, éttermeik honlapjáról kiderül, hogy ugyanazon tulajdonosi körbe tartozik a nemrégiben létesült 8AM reggeliző, valamint a Grill to Chill, mindkettő a Temesvár gasztronómiai ütőereként működő, sokat emlegetett Savoyai Jenő utcában található, a 700-as piac rusztikus, azonos nevű söröző-étterme, a központtól kissé távolabb eső Argentin Steakhouse, a Losonczy téri M bistro, valamint a Iulius Town keretében nyitott, még tesztelésre váró, bizalomgerjesztő Kai, amit a nemrégiben említettem a „Rák-taverna” kapcsán.

A Pepper beltere nyers téglás, boltíves, a berendezés elegáns, jó érzés ide beülni akár csak egy italra is. A járvány előtt több alkalommal jártunk náluk, egy ízben családilag is, vendégekkel kiegészülve, kóstoltunk sok mindent a hamburgerektől a sertésoldalason át a pizzákig. Ételeink megjelenésre, ízre, állagra egyaránt korrekt munkának bizonyultak. A Pepper mellett nemrégiben nyitottak egy sushi bárt is, ez jó alkalmat adott arra, hogy újra ellátogassunk hozzájuk.

A Raku sushibár nemcsak egy épületben működik a Pepperrel, de egy, a vendégek számára is nyitva álló átjáróval össze is kötötték a két helyet.

A Raku főbejárata egy belső udvarból nyílik. A beltere lényegesen különbözik a Pepperétől, itt a japán letisztultság uralkodik, anélkül, hogy kopárnak tűnnének a falak. Látványkonyhával működnek, a vendég, ha akarja, figyelemmel kísérheti a sushi-szakács profi mozdulatait. A kilátás az igényesen kialakított teraszról Temesvár legszebb terére egyszerűen fenséges.

„Fedezzen fel egy ázsiai kulináris szentélyt” – írja a Raku honlapja, s nem alaptalanul. A sushi részlegen helyet foglalva a Pepper étterem abroszhelyettesítő papírlapra emlékeztető étlapját teszik elénk, a Raku ételválasztékot s az itallapot a rajta található QR kód rejti. A hagyományos (maki, nigiri, sashimi) sushi-variációk mellett kínálnak különlegességeket is, beleértve tempurázott sushikat. Rendelhetünk továbbá tatakit, rameneket, távolkeleti vega- és húsos tésztaételeket, salátákat.

A Pepper étlapját a Josperben grillezett fogások uralják, köztük prémium érlelt marhasteakek, tonhal, polip, lazac, aranydurbincs, tengeri sügér, de kínálnak többféle előételt a tonhal- és marha-tatártól a zakuszkán és padlizsánkrémen keresztül a burrata-ig, továbbá burgereket, pizzákat, főételnek is beillő húsos salátákat, kacsacombot és konfitált marhaszegyet és sok minden mást.

Komoly borválasztékkal rendelkeznek. A tágan értelmezett Erdély s a Kárpátokon túli területek minőségközpontú pincészeteinek nedűiből, valamint igényes import tételekből jóval több, mint félszáz bort kínálnak.

A borlap csak a világhálón érhető el, de strukturáltsága miatt nehezen áttekinthető, cseppet sem felhasználóbarát. A kimért borokat érdemes lenne külön szedni, ha már tíz különböző címszó alá sorolták a borokat szín, tartomány, ország és buboréktartalom szerint. Így rájuk sem akadtam. A söreiket a nagyipari főzetek felső kategóriájából állították össze, négy sört kínálnak csapolva, további nyolcat palackra. Impozáns a koktél- és töményital-szortimentjük, különösen whiskyben erősek.

A kiszolgálás kedves, udvarias, gyors, szakszerű.

Fotó: A szerző felvétele

Az előételnek rendelt, ízre, állaga egyaránt kifogástalan humusz mellé kaptunk frissen sült, meggyőző pizzakenyeret. Illett hozzá a fritto misto mellé adott zöld korianderes uborkasaláta is.

A kicsattanóan friss alapanyagból készült említett olasz tengeri gyümölcsei-fogás is kiválónak bizonyult, érdekes, hogy itt nem a szokásos rizslisztes megoldást követték, hanem tempurázták a rákot és tintahalat, ami nem ártott neki, érződött, hogy megfelelően uralják ezt a technológiát.

Egy 12 darabos avokádó – tonhal – lazac maki-kombót kértünk, amit szépen tálalva, mikrozöldekkel megszórva hoztak ki. Jobbat sehol nem ettünk, a prémium minőségű hal s a rizs aránya annyira kedvező volt a hal javára, hogy nem is találkoztunk még hasonlóval sehol. Az árak belvárosiak, a felsorolt három ételre egy 0,75-ös ásványvízzel és egy alkoholmentes sörrel húszezer forintnak megfelelő lejt fizettem.

A Raku-Pepper szimbiózis jól vizsgázott, nemcsak Temesvár legjobb ötven étterme között lehet biztos helye, hanem akár az első tízben is.

Pepper Steak and Shake – Raku Sushi

Temesvár, Losonczy tér (jelenlegi román nevén: Piata Unirii) 13.

Telefonszám: +40-720-408 250, +40-123-456-789

Honlapok: restaurantpepper.ro; rakusushi.ro

E-mail-cím: [email protected], [email protected]

Borítókép: Tempurázott rák és tintahal (A szerző felvételei)