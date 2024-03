A rákfogyasztás nagykövetének, „Pescobarnak” Temesváron nyílt új étterme

A plázák a legújabbkori valláspótlék, a hedonizmus templomai, a fogyasztói társadalom kulturális lenyomatai. Konzervatív emberek messzemenően jogos előítéleteket táplálnak velük szemben, van, aki be nem teszi a lábát egy ilyen komplexumba. Fogas kérdés, hogy e nemes intranzigencia akkori is követendő-e, ha egy kulináris értéket teremtő műhely pont egy plázában ver tanyát. Sokan meglepődtek, amikor a Michelin kalauz csillaggal tüntette ki a Hegyvidék Üzletközpontban működő Tanti éttermet (itt kapott első ízben csillagot Pesti István, aki a rangos elismerés elnyerése után nem sokkal távozott is az étterem éléről, mely később elvesztette a csillagot, majd megszűnt). Aligha lett volna indokolt a Tanti szabotálása pusztán a lokáció miatt.

Hasonló helyzet a temesvári Iulius Mall üzletközponttal és vonzáskörzetével, a Iulius Townnal, amely lassan a város második legjelentősebb kulináris központjává avanzsál. (A Losonczy tér környékének első helyezése hosszú távon bebetonozottnak tűnik.)

Itt ugyanis nemcsak a megszokott „food court” keretében működik két tucatnyi jobb-rosszabb fast food egység, hanem egy sor hagyományos értelemben vett étterem is, mint az @Fabrika, mely a Gault Millau kalauzba is belekerült, vagy a C. House Milano, mely ezidőtájt meglepő módon a Tripadvisor közösségének kedvence, első helyen áll a portál több mint 250 egységet integráló temesvári toplistáján. De itt működik a Fenice Palas is, egy remek arab étterem, amely, ha 2019 előtt nyit, vélhetően szintén bekerül a „sárga kalauzba”.

Az utóbbi évben egy sor igényes hely nyílt a Iulius Townban, mint például a nemzetközi konyha legjavát kínáló Kai, melyről minden bizonnyal lesz még szó e rovatban, a Staropramen Cech In, a Pescada Port, amivel a nemrégiben foglalkoztam, s az Enjoy Sushi bár.