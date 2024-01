Temesvár szívében nyílt meg a brassói Dei Frati első franchise-egysége

Üvegtigrisből működik vagy fél tucat, Lesz Vigasz sörözőből, Kemencés étteremből-csárdából nemkülönben. Sörpatika van Szombathelyen, Budapesten, Gyulán, de még Marosszentgyörgyön is. Olyat is láttunk már, hogy ikonikus éttermek viselik ugyanazt a nevet, s ha valamelyik szóba jön, tisztázni kell, hogy épp melyikről beszélünk. Évtizedekig, míg a Várbeli be nem zárt, két Alabárdos is működött, egy Szegeden, egy pedig a fővárosban, Fricskából most is van kettő, egy Veszprémben s hála az újraindulásnak, a másik a régi helyén, a Dob utcában található, Budapesten.

Nem volt nehéz tisztázni a helyzetet, belépve már a dekorációból sejtettem, hogy franchise-ról van szó, amikor megláttam az étlapot helyettesítő A5-ös füzetet, már megvolt a válasz. De azért megkérdeztem a felszolgálót, hogy milyen viszonyban áll a két hely egymással, megtudtam, hogy ez az első franchise egysége a brassói kisvendéglőnek, s egyelőre nincs is több.

Jó volt a helyszínválasztás, Temesvár belvárosában olasz étterem ritkán megy tönkre, bár erre is akad példa. (A redőnyt tavaly lehúzó Cinque Terre helyén Bohema néven nyitott egy szintén olasz profilú étterem a nemrégiben, melyről lesz még szó e rovatban.) Sikeres precedenst jelent, hogy az egyik brassói kedvencemnek, a Massimonak lassan tíz éve működik azonos néven testvéregysége szintén Temesváron, a Lloyd soron.

Fotó: A szerző felvétele

Legszívesebben azonnal beültünk volna a november első felében nyitott Dei Fratiba, de épp ebéd után voltunk. A temesvári éttermek egy része a városban szilveszterező turistákra alapozva már január elsején kinyitott, mesélte is a Mistyk nevű, nemrég nyitott hely pincére, aki angolul üdvözölt minket, hogy aznap a vendégek 99%-a külföldi volt. A Dei Frati üzemeltetői megvárták szépen a harmadikát a nyitással. Nem bántuk, volt türelmünk hozzá.

Az étlap áttanulmányozása után alaposabban szemügyre vettük a belteret. Az asztalon só- és borsdaráló, ez eleve jó pont, aprócska műanyagcserépben élő kaktusz, a terem közepén jól sikerült mű-olajfa, a falon az olasz pasta-típusok összefoglalása, akárcsak Brassóban.

Az étlap olasz nyelven tünteti fel az ételneveket, alatta románul és angolul olvashatók az alkotóelemek. (Így derül ki az az illúzióromboló tény, hogy a tejszínt növényi alapú, ipari eredetű szubsztanciával helyettesítik. Ez az egyetlen komolyabb kritikám az egységgel szemben gasztronómiai síkon.)