Ahol legszívesebben minden fogást megkóstolnánk: Zen Eatery

Hadd idézzek még egy megejtően szép passzust ebből a beszélgetésből, Pisti így vall a sikerük titkáról: „Miért drágábbak a svájci órák? Mert kezdenek kihalni az órakészítő mesterek. Ugyanez van a mi szakmánkban, elfogyott a kitartás az emberekből. Hosszú a munkaidő, sok alázatra van szükség, és ma már nem ezt keresik egy munkahelyen. Az emberek nagy része kevés munkával szeretne sok pénzt keresni, sokan túl szenzitívek és sajnos nagyon lusták. Egyre kevesebben választják ezt a szakmát, hiányzik az emberekből a tűz, a motiváció. Aki séfnek megy, legyen örökké kíváncsi és elszánt.”

Miután a modell üzletileg sikeresnek bizonyult, nagyobb ingatlanba és egyben nagyobb forgalmú helyre költöztek, a főváros egyik gasztronómiai centrumába, a Liszt Ferenc térre. A beltér korszerű, trendi, de barátságos, kellemes, az új helyszínen már tavasszal tágas terasszal várják a vendégeket.

Bekerültek a Dining Guide kalauzba is, igen előkelő helyen, megelőzve számos legendás vendéglátó egységet. Azonos pontszámot kaptak olyan etalon-helyekkel, mint a Virtu, Felix vagy Kami kisvendéglője. A Gault-Millau étteremkalauz 12,5 ponttal s egy szakácssapkával jutalmazta őket, ami szintén azt jelzi, hogy figyelemre méltó a gasztronómiai teljesítményük. Kínálnak többek között iberico császárhúsos bao-t gotsujang-os aioli-val, többféle pho-variációt, zöld curryt sült karfiollal, katsudont, vadas tteokbokkit és yuzus almáspitét fehérbarackos kókuszhabbal.

A borkínálat meglepően szerény, mindössze három tételre szorítkozik, egy proseccot, egy olasz rosét, valamint a kéthelyi Kristinus pince Irsai Olivérjét tartják, ennyi a választék. E tételeket poharazzák is. Sörben sem villognak, csak csapolt Asahit kínálnak. Tartanak viszont a kommersz nagyipari multiüdítők mellett házi fermentált üdítőket, kombuchát, bíztatóan hangzó hűsítőket, klasszikus és signiture koktélokat.

Első ízben néhány hónappal a nyitás után, 2024 márciusában tértem be hozzájuk, ekkor alkalmam volt Szelei Istvánnal is elbeszélgetni, akiben egy kőkeményen elkötelezett, szerény, megnyerő modorú fiatal szakembert ismertem meg.