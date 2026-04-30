Ahol legszívesebben minden fogást megkóstolnánk: Zen Eatery

Ritka eset, hogy egy étteremben minden egyes ételt szívesen megkóstolnánk az étlapról. A Zen ezen közé tartozik.

Borbély Zsolt Attila
2026. 04. 30. 20:25
Hadd idézzek még egy megejtően szép passzust ebből a beszélgetésből, Pisti így vall a sikerük titkáról: „Miért drágábbak a svájci órák? Mert kezdenek kihalni az órakészítő mesterek. Ugyanez van a mi szakmánkban, elfogyott a kitartás az emberekből. Hosszú a munkaidő, sok alázatra van szükség, és ma már nem ezt keresik egy munkahelyen. Az emberek nagy része kevés munkával szeretne sok pénzt keresni, sokan túl szenzitívek és sajnos nagyon lusták. Egyre kevesebben választják ezt a szakmát, hiányzik az emberekből a tűz, a motiváció. Aki séfnek megy, legyen örökké kíváncsi és elszánt.”

Miután a modell üzletileg sikeresnek bizonyult, nagyobb ingatlanba és egyben nagyobb forgalmú helyre költöztek, a főváros egyik gasztronómiai centrumába, a Liszt Ferenc térre. A beltér korszerű, trendi, de barátságos, kellemes, az új helyszínen már tavasszal tágas terasszal várják a vendégeket. 

Bekerültek a Dining Guide kalauzba is, igen előkelő helyen, megelőzve számos legendás vendéglátó egységet. Azonos pontszámot kaptak olyan etalon-helyekkel, mint a Virtu, Felix vagy Kami kisvendéglője. A Gault-Millau étteremkalauz 12,5 ponttal s egy szakácssapkával jutalmazta őket, ami szintén azt jelzi, hogy figyelemre méltó a gasztronómiai teljesítményük. Kínálnak többek között iberico császárhúsos bao-t gotsujang-os aioli-val, többféle pho-variációt, zöld curryt sült karfiollal, katsudont, vadas tteokbokkit és yuzus almáspitét fehérbarackos kókuszhabbal.

A borkínálat meglepően szerény, mindössze három tételre szorítkozik, egy proseccot, egy olasz rosét, valamint a kéthelyi Kristinus pince Irsai Olivérjét tartják, ennyi a választék. E tételeket poharazzák is. Sörben sem villognak, csak csapolt Asahit kínálnak. Tartanak viszont a kommersz nagyipari multiüdítők mellett házi fermentált üdítőket, kombuchát, bíztatóan hangzó hűsítőket, klasszikus és signiture koktélokat.

Első ízben néhány hónappal a nyitás után, 2024 márciusában tértem be hozzájuk, ekkor alkalmam volt Szelei Istvánnal is elbeszélgetni, akiben egy kőkeményen elkötelezett, szerény, megnyerő modorú fiatal szakembert ismertem meg. 

Cheeseburger

Első fogásom a „cheeseburger spring roll” volt, ami egy jól kivitelezett remek ötlet, egy igazi gasztro-geg, pont azt adja, amit az ember a név alapján vár. Ázsiai beütésű, sült garnélás norvég hallevessel folytattam, aminek a sűrű állaga nem nyert meg, de a belevalók és az ízharmóniák igen. Túrós mangós mousse-szal zártam az ebédemet, ami hozta az elvárhatót, kellemes állag, tiszta ízek, kicsattanó természetes gyümölcsösség. 

Norvég halleves ázsiai ihletésben

Másodízben épp a minap esett rájuk a választásunk. A gotsujangos majonézzel, lazacpisztrángkaviárral toppingolt garnélakrémes Szent Jakab kagylós toast remek előételnek bizonyult, a kagyló friss, pazar ízre és állagra egyaránt, jó a harmónia a kiegészítő elemekkel. 

Szent Jakab kagylós toast
Mangós turomousse

Megkóstoltuk a Hanoi rament, mely, mint neve is sejteti, a pho irányában viszi el a ramen műfajt. Mi ezt annál is inkább értékeltük, hogy mindig is hiányzott nekünk a ramenből a zöld koriander, ami nagyon sokat hozzá tud adni az ízképhez, miközben üdít, frissít. Itt nem spóroltak vele, sőt, kaptunk még a leveshez lime-ot, ecetes fokhagymát, valamint habaneros olajban thai chili-karikákat. A produkció teljes mértékben meggyőzött. 

Hanoi ramen

Az enyhén körbepirított sushirizs-gombócokkal, pecsenyemártással (jus) és házi csalamádéval tálalt glazúrozott marhaoldalas hasonlóan remekbe szabott kompozíciónak bizonyult. Hús omlós, íze remek, a zöldkorianderrel és zöldhagymakarikákkal megszórt csalamádé kellemesen üdíti. Mint megtudtuk, a saját sushi ecetükkel ízesített rizset nem sózzák, só helyett ajánlották, hogy hoznak még a jus-ből, amit örömmel vettem. 

Marhaoldalas

Zen Eatery

Budapest, Liszt Ferenc tér 10.

Telefonszám: + 36 30 155 8675

Honlap: https://places.neery.net/hu/land/zen

E-mail-cím: [email protected]

 

