Burgundiában a helyzet változatlan…

Amikor a rómaiak i. e. 51-ben meghódították Galliát, valószínűleg azt találták, hogy a mai Burgundia területén élő kelták már szőlőt termesztettek, ha nem is jelentős mennyiségben. A XXI. század elején feltárták egy kisebb szőlőültetvény maradványait, amely az I. századból származik. Feltehetően a Gibriacum (ma ismert neve Gevrey-Chambertin) közelében lévő római villa lakói használták. A corgoloini falu templomában található sírkő egy kelta istent ábrázol, aki jobb kezében szőlőfürtöt tart; más sírköveken szőlőmotívumok láthatók. Emellett a régészek nem találtak Burgundiában a II. század közepéről vagy későbbi időből származó olasz amforákat, ami arra utalhat, hogy attól kezdve a régió saját maga elegendő bort termelt a helyi fogyasztáshoz.

A legkorábbi írásos bizonyíték Burgundia szőlőtermesztésére 312-ből származik. Egy dicsőítőbeszédben, amelyet Nagy Konstantin császárnak címeztek Autun (Augustodeunum), a polgárok szegénységre hivatkoznak. A szónok által festett komor kép részét képezik az elhagyott szőlőültetvények is. Viszont a IV. századra a kereskedelmi szőlőtermesztés egyértelműen pozitívnak volt mondható.

Citeaux szerzeteseinek nagy birtoka volt már ekkor, de egy másikat is létrehoztak Clos Vougeot-ban. Ebben az időben már három pincéjük is volt: a mai Meursault, Aloxe-Corton és Vougeot területén.

Állítólag a szerzetesek annak idején nem kizárólag a legkorábbi hóolvadás területeit jegyezték fel, de előszeretettel kóstolgatták a különféle dűlők talajait is. Nem véletlen tehát, hogy a ma mindenütt ismert és használt „terroir” fogalmát is ide, erre a vidékre és a középkor elejéhez kötik. A termőhely és a borminőség kapcsolata egyértelművé vált.