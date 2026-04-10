Villányba megyünk

Kétségtelen, hogy az életmódváltással sok borkedvelő életében máshová kerültek a hangsúlyok, ijesztgetnek bennünket rendesen minden oldalról, ami a testi – valós vagy vélt – érdekeinket illeti. No de mi lesz a lelkünkkel? Rendszerint eszembe jut az a jó két-három évtizede lezajlott japán kísérlet, amikor megpróbáltak kémiai elemeire bontott bordeaux-i bort mesterségesen összerakni. Hála az Égnek nem sikerült. Így vagyok valahogy a testi-lelki egészség kérdésével. Ami természetesen nem csak az én fejemben motoszkál, ahányszor alkoholfogyasztás ellenes riogatásba szaladok bele. Mert ma is hiszek a mérsékelt és tudatos borfogyasztás jótékony hatásaiban. Különös tekintettel a társasági/társadalmi vonatkozásaira. Egy pohár jó villányi bor közös elfogyasztása testet-lelket melengető érzés még akkor is, ha a világ körülöttünk kezd szétesni.
A borvidék római kori szőlőtermelését a 80-as évek első felében, a Villány környékén folytatott ásatások egyértelműen bizonyítják. Legismertebb lelet az a nagyharsányi villában talált oltármaradvány, melynek felirata szerint a ház gazdája és fia Venatus, 400 arpensis (kb. 45 hektár) szőlőt telepítettek.
Más megvilágításban láthatjuk a kezdeti időket, ha abból indulunk ki, hogy a szőlőtelepítést megelőző mélyforgatás, - a hatvanas években - sok leletanyagot hozott a felszínre. Egyben jelentős kárt is okozott, mert a leletek, ha nem szakszerű feltárással látnak napvilágot, a közvetíthető információknak csak töredékét adják át. A villányi borvidék alapvetően a régészetileg csak kisebb mértékében feltárt terület. Annyi azonban biztosan kimutatható, hogy az új kőkorszaktól kezdve folyamatosan rendelkezett (szórvány) településekkel. Ez nagyjából hasonlóan folytatódott a vaskori kelta településekig.
A honfoglaláskori szőlőművelésre a pécsváradi apátság alapítólevele (kelt 1065-ben) utal, amennyiben szőlőmunkások adományozásáról is rendelkezik. Ez egyértelmű bizonyítéka a szőlőtermelésének. A tatárjárást követően, helyenként változó sietséggel, de visszaállították a szőlőültetvényeket. Erről Villány térségében egy 1352-es határjárási okirat is tanúskodik.
A török hódoltság jelentősen visszavetette a vidék szőlőtermelését - de nem szüntette meg. Az ideológiai alapú tiltásnál sokkal többet ártottak a mezőgazdaság egészének, így a szőlőtermelésnek is az állandó csatározások. Az ültetvényekkel együtt pusztult a népesség, nem volt ki rendbe hozza a szőlőhegyeket. A szársomlyó-hegyi csata után (1687) igen lassan indult meg az élet normalizálódása. A gazdátlanná vált birtokok jelentős része országszerte a bécsi
