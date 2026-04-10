Villányba megyünk

A béllyei uradalom fő fajtái a portogizi, a kadarka és a rizling voltak.

Egyes szerzők feltételezik, hogy az oportó (régi nevén portogizi) mellett a kékfrankost is a XVIII század-i német betelepülők hozták be.

A mélytalaj mészkő mivoltát már az autóval utazó is megállapíthatja, ha figyel a Nagyharsány körüli útszakaszon. Erre talajképzőként mész tartalmú lösz és agyag kerül. A fennsíkokon, illetve északi lejtőkön rendzina és csernozjom talaj típusok is találhatók.

Az itteni szőlőkről egészében elmondható, hogy nehéz de jó víztartó talajon teremnek. A talajmunkák nehezen végezhetők, a talajerózió veszélye közepes. Villány és Palkonya határa szinte kizárólag kékszőlők termesztését szolgálja.

A Nagyharsánytól nyugatra eső területeken fehérborokat termelnek. Ezek alkoholban gazdag, testes, érlelésre alkalmas borok.

Az éves csapadék Villány térségében megközelíti a 700 mm-t, a napsütéses órák száma 2070 óra/év.

A borvidék nyugati körzete, Siklós ma inkább fehérbort kínáló borvidékként ismert. A filoxéra vész előtt átlagosan kétszeres volt a termelt fehérbor mennyisége, mint a vörösboré. Viszont manapság felértékelődnek a kissé hűvösebb dűlők, így a siklósi borok is.

Villány a rendszerváltást követően legelsőnek tért magához, és mint ilyen, számos területen a kezdeményezés is náluk volt. Az első magánpalackozásban megjelenő tételek mellett itt felismerhető volt egyféle egybeesés is, nevezetesen a nehéz vörösborok divatja is pontosan az 1990-es évek elejére tehető. Hogy ez a tény mennyit segített Villány és a magyar borászat egészének, nehéz lenne ma megítélni. Az viszont biztos, hogy a kezdeti igen erős indítás után az utóbbi években Villány valamelyest háttérbe szorult, teret engedve olyan borvidékeknek, amelyek csak később eszméltek. Ma már a szekszárdi termelők jelentős része nem akar „olyan jó borokat készíteni, mint Villányban”, a pesti borisszák pedig időnként hangosabban és nagyobb lelkesedéssel várják egy-egy tokaji dűlő borának megjelenését, mint a villányi kultuszborok előjegyzését.

A kereslet ezek iránt a tételek iránt valamelyest csökkent, amit mi nem írnánk feltétlenül a gazdasági válság rovására. Az árak az országos átlaghoz képest magasak, és bármily szépek is az itt termő nagy fajták borai, a vásárlók visszavonulót fújtak.

Hiába a sok jó eredmény ilyen-olyan megmérettetésen, hiába végeznek nemzetközi kínálatban ezek a borok rendre igen jó helyen, a hazai borkedvelők ízlése és értékítélete is formálódik. Rendszeresek azok az összehasonlító kóstolók, ahol a hazai kínálat mellett az elsőszámú külföldi kedvenc, Toszkána borai is megmutatkoznak. A RhÔne-völgy, Bordeaux, Kalifornia vagy akár Ausztrália borai ma már nem jelentenek elérhetetlen messzeséget. Aki pedig tudatosan kóstol, összehasonlít minőséget és árat, majd pedig dönt, előbb-utóbb gondolkodóba is esik. Jó lenne tehát valahol rendet teremteni és megkeresni azt az egyéni, kizárólag Villányra jellemző karaktert, amit bárhol, bármikor, reális áron és megbízhatóan lehet kínálni a világ bármely pontján anélkül, hogy megkapjuk érte a szokásos reakciókat: igen, szép, de nagyon drága. Lehet, hogy szűkíteni kellene valamelyest a választékot, és közelíteni a legalsó és legfelső kategória borai közötti különbségeket. Hiszen rengeteg területen megállja a helyét az a kiindulás, miszerint a leggyengébb láncszem határozza meg egy sor erősségét.