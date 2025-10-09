Gene Simmonskissrock

Vezetés közben elájult, kórházba került a rocklegenda

Nem először gyűlt meg a baja a kiszáradással. A világhírű KISS zenekar magyar származású frontembere Malibuban került kórházba, miután eszméletét vesztette vezetés közben és balesetet szenvedett.

2025. 10. 09. 7:56
Gene Simmons, a KISS basszusgitáros,  szeptember 7-én kórházba került Malibuban, miután vezetés közben elájult, és autójával egy parkoló járműnek ütközött. A 76 éves zenész Lincoln Navigatorját vezette a Pacific Coast Highway-en, amikor elvesztette az eszméletét és balesetet szenvedett – mondta el a Miami Seriff Hivatal tisztviselőinek.

Gene Simmons, a KISS basszusgitárosa (Forrás: Wikipédia)

Gene Simmonst kórházba szállították, de felesége, Shannon Tweed szerint már kiengedték és otthon lábadozik. A 68 éves Shannon Tweed újságíróknak elmondta, hogy férje jól van. Hozzátette, hogy férje orvosa nemrég megváltoztatta a gyógyszereit, ami miatt több folyadékot kellene innia, de Gene Simmons ebben nem túl közreműködő, így akár ez is felelős lehet a történtekért.

Két évvel ezelőtt Gene Simmons már egyszer kórházba került kiszáradás miatt egy brazíliai KISS-koncerten. Miután rosszul lett a színpadon, a fellépést pár percre megállították. A zenész akkor az X-en (korábbi Twitter) üzent rajongóinak:

Köszönöm mindenkinek a jókívánságokat, jól vagyok. Tegnap a brazíliai Manaus Stadionban gyengeséget éreztem kiszáradás miatt. Megálltunk öt percre, ittam egy kis vizet, és minden rendben lett. Semmi komoly. Holnap Bogotában találkozunk!

Később hozzátette: 

Nem nagy ügy, srácok. Köszönöm a kedves üzeneteket. Tegnap este Brazíliában, az Amazonas Stadionban játszottunk. Iszonyú párás és forró volt a levegő, kiszáradtam, ezért egy szám alatt le kellett ülnöm. Öt perc múlva visszatértem, és befejeztük a koncertet.

 

