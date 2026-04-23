Poszt-trauma

Olyan intézkedésre készül az EU az energiával, ami garantáltan mindenkinél kicsapja a biztosítékot

A kommunisták tényleg átmenekültek innen Brüsszelbe. A havonta új vörös vonalakat húzó, majd azt azzal a lendülettel átlépő EU most újra a központi irányításra tesz kísérletet.

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
háborúEurópai Bizottságenergia 2026. 04. 23. 8:26
Fotó: Vémi Zoltán
Igen, jól értik. Ursula von der Leyen csapatának fejében felmerült, hogy Brüsszel központilag szabályozná, ki, hogyan, mennyit, mit használ abból a nyersanyagból, amit saját pénzükön megvásárolnak a tagállamok. Ha valahol több finomított termék van, mert az adott ország például közvetlenül Oroszországtól vásárol energiát, biztonságosan, csővezetéken keresztül, akkor egy tollvonással úgy döntenének, hogy a finomított terméket majd újraosztja az Európai Bizottság a tagállamok között. Ha csak a mi térségünkre vetítjük le a dolgot, a brüsszeli fejekben most valami hasonló motoszkálhat:

A csúnya magyarok és a csúnya szlovákok véres és piszkos orosz energiát vásárolnak, de majd ha baj lesz, mi jól elvesszük tőlük az üzemanyagot szolidaritás címszóval, és odaadjuk azoknak, akik lábon lőtték magukat, méghozzá önként és dalolva. Az nem a mi piszkos energiánk, de használni azért jó lenne…

Ha teljesen korrekt akarok lenni, akkor itt megjegyezném, hogy a csomag egyelőre elsősorban a kerozinra fókuszál az újraosztás tekintetében, de mennyiből tart beleírni később a benzint, a dízelt és a gázt, ha már úgyis központilag listázzák…? Mindemellett azt is meg kell jegyeznem, hogy természetesen nemcsak a magyarok és a szlovákok járhatnak rosszul ezzel, hanem más tagállamok is, amelyek eddig jól oldották meg a válságkezelést. Mondjuk az egyik kezem akkor is elég lenne az összegzéshez, ha csak négy ujjam lenne.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
