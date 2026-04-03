Korrupció, háború, brüsszeli nyomás

Vance budapesti látogatása hivatalossá vált
A Fehér Ház megerősítette, hogy J. D. Vance amerikai alelnök április 7–8-án Budapestre érkezik. A hivatalos közlés szerint az alelnök Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal majd, és beszédet mond az Egyesült Államok és Magyarország közötti partnerségről.
A látogatás időzítése különösen figyelemreméltó, mivel néhány nappal előzi meg az április 12-i parlamenti választást. A nemzetközi sajtó is kiemelten foglalkozik az úttal, amelyet többen az amerikai jobboldal politikai támogatásának újabb jeleként értelmeznek.
Brüsszel és Kijev árnyéka a választás felett
A nap folyamán újabb állítások jelentek meg arról, hogy Brüsszel és ukrán szereplők is aktívan érdekeltek a magyar választási folyamatok alakulásában. Egy ukrán szakértő nyilatkozata szerint az Európai Unió vezetése jelentős erőket mozgósítva vesz részt az Orbán Viktor elleni kampányban, miközben a Zelenszkij-közeli média már egy esetleges magyarországi „Majdant” vizionál.
A Glavcom ukrán portál elemzése nyíltan foglalkozott annak lehetőségével, hogy a választás után utcai zavargások, tiltakozások alakulhatnak ki Budapesten. A cikk szerint a magyar választás nem egyszerű politikai verseny, hanem sorsdöntő fordulópont lehet, ami jól mutatja, hogy Kijevben is kiemelt figyelemmel követik a magyarországi fejleményeket.
Szijjártó újabb külföldi beavatkozásról beszélt
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter este arról írt, hogy legalább három európai titkosszolgálat avatkozik be a magyar választásba egy magyar újságíró aktív közreműködésével. A miniszter szerint mindez ukrán érdekeket szolgál, és összefügg azzal a törekvéssel, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba, illetve rákényszerítsék az uniós energiapolitikai irányvonal elfogadására.
