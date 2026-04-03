Korrupció, háború, brüsszeli nyomás

Brutális orosz támadás érte Ukrajnát

Ukrajna pénteken rég nem látott méretű orosz légitámadással nézett szembe. Az ukrán légierő szerint stratégiai bombázók szálltak fel, és több száz drón jelent meg az ország légterében, miközben ballisztikusrakéta-csapások is érték a front menti térségeket. A támadások több régióban civil áldozatokat követeltek, Kijev környékéről, Szumi, Harkiv és Zsitomir megyéből is halálos áldozatokról és sebesültekről érkeztek jelentések.

Közben Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Oroszország a közeljövőben hidakat, gátakat, vízerőműveket és szivattyúállomásokat is célba vehet. Az ukrán elnök szerint a légvédelem megerősítésén már dolgoznak, és az önkormányzatoknak is fel kell készülniük az infrastruktúrát érő esetleges támadásokra.

Brüsszel hibái miatt fizethet Európa

Az energiaválság újabb súlyos fejezete bontakozik ki Európában. A közel-keleti konfliktus, a Hormuzi-szoros bizonytalansága és az orosz energiahordozók elleni uniós politika együttesen olyan üzemanyaghiányt idézhet elő, amely az egész kontinens gazdaságát megrázhatja.

Brüsszel takarékosságra, alkalmazkodásra és a fogyasztási szokások megváltoztatására készíti fel Európát.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az Európai Unióban ismét olyan intézkedések kerültek szóba, amelyek sokak számára a koronavírus-járvány időszakát idézik: az utazások visszafogása, az otthoni munkavégzés erősítése és a közlekedési korlátozások lehetősége is felmerült. A Nemzetközi Energiaügynökség és több piaci szereplő is figyelmeztetett: az olaj és a földgáz árának emelkedése már rövid távon is súlyos következményekkel járhat.