Ukrajna szerint nem állhat le a kényszersorozás + videó

A közlemény szerint aki katonát öl meg – akár a fronton, akár a hátországban –, az Ukrajna ellen cselekszik, és elkerülhetetlenül büntetésre számíthat. A minisztérium ezt tekinti az egyetlen elfogadható álláspontnak. Emellett jelezték, hogy az ukrán mozgósítási rendszer reformra szorul, és a szükséges változtatásokat a közeljövőben ígérték végrehajtani.

A jelentés szerint a lvivi ügy gyanúsítottja egy 35 éves helyi vámfelügyelő, az indítékok feltárása jelenleg is folyamatban van. A hatályos jogszabályok alapján tíztől tizenöt évig terjedő, illetve akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható.

Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy decemberben egy 30 éves férfi halálosan megkéselt egy alkalmazottat a lvivi Halics–Frankivszki területi toborzóközpontban.

Kirilo Budanov: a mozgósítás a háború végéig elkerülhetetlen marad

A mozgósítással és a területi toborzóközpontok (TCC) működésével kapcsolatos problémák a háború idején nem rendezhetők alapvetően, miközben a front fenntartásához szükséges emberi erőforrások biztosítása továbbra is kulcsfontosságú feladat – írja a Suspilne az ukrán Elnöki Hivatal vezetője nyilatkozata alapján.

Budanov azt is kijelentette, hogy a hadseregnek folyamatosan szüksége van emberi erőforrásokra, mivel a háború már 12,5 éve tart, ebből több mint négy éve teljes körű invázió zajlik. Hozzátette, hogy a társadalom egy része nem kíván részt venni a harcokban.

Budanov hangsúlyozta, hogy elegendő számú önkéntes hiányában az állam kénytelen mozgósításhoz folyamodni, mivel enélkül nem biztosítható a front stabilitása.

Hozzátette, hogy a területi toborzóközpontok nevének vagy működési formájának megváltoztatása nem hoz érdemi változást, mivel a hadsereg feltöltése változatlan feladat.