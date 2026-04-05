Az Ukrinform beszámolója szerint az ukrán védelmi minisztérium reagált a lvivi területi toborzóközpont egyik alkalmazottjának meggyilkolására, hangsúlyozva, hogy a rendszer működésével kapcsolatos problémák sem igazolhatják az erőszakos cselekményeket – írja az Origo.
Ukrajna szerint nem állhat le a kényszersorozás + videó
Egy lvivi gyilkosság, a mozgósítás elkerülhetetlenségéről szóló hivatalos nyilatkozatok és a közösségi médiában terjedő erőszakos kényszersorozási felvételek egyszerre mutatják, milyen súlyos feszültségek alakultak ki az ukrajnai sorozási rendszer körül.
A közlemény szerint aki katonát öl meg – akár a fronton, akár a hátországban –, az Ukrajna ellen cselekszik, és elkerülhetetlenül büntetésre számíthat. A minisztérium ezt tekinti az egyetlen elfogadható álláspontnak. Emellett jelezték, hogy az ukrán mozgósítási rendszer reformra szorul, és a szükséges változtatásokat a közeljövőben ígérték végrehajtani.
A jelentés szerint a lvivi ügy gyanúsítottja egy 35 éves helyi vámfelügyelő, az indítékok feltárása jelenleg is folyamatban van. A hatályos jogszabályok alapján tíztől tizenöt évig terjedő, illetve akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható.
Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy decemberben egy 30 éves férfi halálosan megkéselt egy alkalmazottat a lvivi Halics–Frankivszki területi toborzóközpontban.
Kirilo Budanov: a mozgósítás a háború végéig elkerülhetetlen marad
A mozgósítással és a területi toborzóközpontok (TCC) működésével kapcsolatos problémák a háború idején nem rendezhetők alapvetően, miközben a front fenntartásához szükséges emberi erőforrások biztosítása továbbra is kulcsfontosságú feladat – írja a Suspilne az ukrán Elnöki Hivatal vezetője nyilatkozata alapján.
Budanov azt is kijelentette, hogy a hadseregnek folyamatosan szüksége van emberi erőforrásokra, mivel a háború már 12,5 éve tart, ebből több mint négy éve teljes körű invázió zajlik. Hozzátette, hogy a társadalom egy része nem kíván részt venni a harcokban.
Budanov hangsúlyozta, hogy elegendő számú önkéntes hiányában az állam kénytelen mozgósításhoz folyamodni, mivel enélkül nem biztosítható a front stabilitása.
Hozzátette, hogy a területi toborzóközpontok nevének vagy működési formájának megváltoztatása nem hoz érdemi változást, mivel a hadsereg feltöltése változatlan feladat.
További Külföld híreink
Brutális kényszersorozás Ukrajnában
Az X közösségi oldalon egy erőszakos felvétel jelent meg az ukrán kényszersorozásról. A videón több egyenruhás körülvesz egy férfit, majd lefogják. Rövid dulakodás alakul ki, a férfi láthatóan ellenáll. Ezt követően az egyik egyenruhás paprikasprayt fúj a férfi arcába, aki összeesik és kiszolgáltatott helyzetbe kerül.
Egy másik felvételen egy civilt több egyenruhás megpróbál betuszkolni egy furgonba. A férfi ellenáll, miközben a karjainál fogva húzzák befelé a nyitott ajtón keresztül.
Magyar Péter eközben 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre legfeljebb a későbbi események alapján lehet következtetni.
További Külföld híreink
Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol egy időben tartózkodott Zelenszkijjel. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is megosztott a helyszínről a közösségi médiában.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!