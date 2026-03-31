Ismét felkerült egy videó a Telegramra, amelyen az ukrajnai kényszersorozás látható. A térfigyelő kamerák felvételén egy férfi tűnik fel, aki kerékpárral halad egy ungvári utcán Kárpátalján – számolt be az Origo.
Kényszersorozás: egyre több embert visznek el Kárpátaljáról + videó
Egy újabb felvétel mutatja meg az ukrajnai mozgósítás mindennapjait: egy ungvári férfi az utolsó pillanatban menekül el a sorozók elől. A kényszersorozás már Kárpátalját is egyre erősebben érinti, a hasonló esetek száma nő, és egyre szokatlanabb sorozási módszerekről érkeznek hírek.
A felvételen az látszik, hogy a férfi hirtelen megáll, eldobja a kerékpárját, majd futásnak ered. Rövid időn belül több sorozó katona is feltűnik, akik üldözőbe veszik.
A férfi végül egy nyitott kapun keresztül bemenekül egy udvarba. A katonák nem követik tovább, így ezúttal sikerült elkerülnie az elfogást.
Az utóbbi időben egyre több hasonló felvétel kerül nyilvánosságra, amelyeken az ukrajnai mozgósítás során alkalmazott erőszakos intézkedések láthatók. Egyre kifinomultabb és egyben aggasztóbb módszereket is bevetnek: a legfrissebb hírek szerint a toborzók már társkereső alkalmazásokon keresztül próbálják elérni a férfiakat, hogy besorozzák őket.
A módszer lényege egyszerű: a toborzók kapcsolatba lépnek a férfiakkal, majd személyes találkozót beszélnek meg. A találkozó azonban nem a megszokott módon zajlik.
További Külföld híreink
Lembergből is előkerült egy felvétel: a katonai toborzók intézkedés közben két férfival szemben is erőszakosan léptek fel, miközben egy harmadik kétségbeesésében egy furgon alá bújva próbált elrejtőzni előlük.
Magyar Péter 2024 óta folytat egyeztetéseket ukrán vezetőkkel, és kijevi látogatása során több találkozón is részt vett, amelyek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A rendelkezésre álló információk szerint találkozott egy ukrán titkosszolgálati személlyel, valamint feltehetően Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó szereplőkkel is. Látogatásának pontos célja és eredményei nem ismertek, ezekre legfeljebb a későbbi események alapján lehet következtetni.
További Külföld híreink
Az ellenzéki politikus a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián is részt vett, ahol egy időben tartózkodott Zelenszkijjel. Bár hivatalosan nem erősítették meg, hogy találkoztak volna, ezt egyik fél sem cáfolta, miközben Magyar Péter több bejegyzést is megosztott a helyszínről a közösségi médiában.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!