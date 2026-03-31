Roman Bezsmertnyi, Ukrajna korábbi miniszterelnök-helyettese egy interjúban arról beszélt, hogy egy esetleges kormányváltás után Magyarország komoly energetikai kihívásokkal nézne szembe, amelyek kezeléséhez nemzetközi segítségre lenne szükség. A politikus szerint ha Magyar Péter győzelmet aratna, Budapestnek az Európai Unió és Ukrajna támogatására is szüksége lenne, különösen az orosz energiafüggőség csökkentésében.
Kijevből diktálnak Magyar Péternek, az olcsó orosz olaj szúrja az ukránok szemét + videó
Roman Bezsmertnyi korábbi ukrán miniszterelnök-helyettes egy interjúban arról beszélt, hogy győzelme esetén Magyar Péternek „szüksége lesz” mind Brüsszel, mind pedig Ukrajna „segítségére” abban, hogy hogyan váljon le az olcsó orosz olajról és a nukleáris üzemanyagról, amelynek szerinte meg kell oldani a helyettesítését, mielőtt a Paks II megépülne.
Magyar győzelme esetén Budapestnek szüksége lesz az Európai Unió segítségére, beleértve Ukrajnát is, mert például ha felvetjük Magyarország, Szlovákia, Csehország ellátásának kérdését, ez valójában egy olajvállalat, a Mol kezében van
– fogalmazott Bezsmertnyi.
Az egykori kormánytag hangsúlyozta, hogy a helyzetet tovább bonyolítja a régió energiaellátásának összefonódása. Mint mondta, bár a Mol nemzetközi vállalat, központja Budapesten található, így kulcsszerepet játszik a térség ellátásában.
Ez egy nemzetközi vállalat, de a székhelye Budapesten van. Ez valójában nagyon nehéz lesz, és itt szükséges lesz erőforrást keresni és megérteni, hogy most az egész világ súlyos szénhidrogén-válság körülményei között van
– tette hozzá.
Magyar Péter feladata Paks II és az orosz nukleáris üzemanyag kérdése
Bezsmertnyi az interjúban kitért a paksi atomerőmű bővítésére is. Véleménye szerint az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a beruházás orosz technológiára és üzemanyagra épül.
„A második atomerőmű építésének befejezése is probléma. Valójában folytatni kell az építést, de ezt az építést úgy alapozták meg, hogy az orosz reaktorokkal kezdődik és az orosz nukleáris üzemanyaggal végződik” – mondta.
Bármit be lehet fejezni, de most arra kell gondolni, hogyan kell megoldani az üzemanyag kérdését
– összegezte az ukrán politikus.
Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
