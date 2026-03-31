Kijevből diktálnak Magyar Péternek, az olcsó orosz olaj szúrja az ukránok szemét + videó

Magyar Péter feladata Paks II és az orosz nukleáris üzemanyag kérdése

Bezsmertnyi az interjúban kitért a paksi atomerőmű bővítésére is. Véleménye szerint az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a beruházás orosz technológiára és üzemanyagra épül.

„A második atomerőmű építésének befejezése is probléma. Valójában folytatni kell az építést, de ezt az építést úgy alapozták meg, hogy az orosz reaktorokkal kezdődik és az orosz nukleáris üzemanyaggal végződik” – mondta.

Bármit be lehet fejezni, de most arra kell gondolni, hogyan kell megoldani az üzemanyag kérdését

– összegezte az ukrán politikus.