Magyar Péter tanácsadója kimondta: el kell törölni a rezsicsökkentést és a védett benzinárat + videó

Újabb fontos megszólalás borzolja a kedélyeket: Surányi György szerint is szükség lehet megszorításokra, ami egybecseng a kiszivárgott terv részleteivel – írja az Ellenpont.
A Tisza Párt megszorító terve mellett egyre több, a párthoz köthető szakértő áll ki. A javaslatot Csercsa Balázs, Magyar Péter korábbi egyházügyi vezetője hozta nyilvánosságra hétfőn reggel. Az úgynevezett energiaátállási terv értelmében megszűnne a rezsicsökkentés és a védett benzinár, ami akár ezerforintos üzemanyagárat is jelenthet, emellett pedig egy új, másfél százalékos adót is bevezetnének. A lépések hátterében az áll, hogy leválnának az olcsó orosz energiáról.
Surányi szerint rezsicsökkentés ellentétes a társadalom érdekével
A korábban ismertetett tervek után, rövid szünetet követően a kampányhajrában ismét megszólalt a Tisza Párthoz köthető szakértő, a megszorítócsomag egyik kidolgozója, Surányi György.
A volt jegybankelnök ezúttal Friderikusz Sándor YouTube-műsorában beszélt gazdaságpolitikai elképzeléseiről.
Nyilatkozatában ismét megszorítások szükségességét hangsúlyozta, és különösen figyelemreméltó, hogy az általa felvázolt irányok szinte teljesen egybevágnak a napokban kiszivárgott gazdasági terv részleteivel.
Kezdésként a rezsicsökkentést bírálta, és lényegében a kormányzati intézkedés eltörlését javasolta.
„Például nem mer senki ilyennel előállni, hogy ezt a rezsitámogatást úgy ahogy van, el kéne felejteni” – hangsúlyozta a volt jegybankelnök. Indoklása szerint a kedvezmény pazarlásra ösztönöz, ezért szerinte nem szolgálja sem a társadalom, sem a gazdaság érdekeit.
Mint kiderült, Surányi nemcsak a rezsicsökkentést, hanem az árstopot is ellenzi.
Vagy amikor nagyon sokan azt mondják, hogy milyen jó ez az ársapka. Egy frászt jó!
– jelentette ki.
Mivel az interjú néhány napos, nyilvánvaló, hogy Surányi György itt a védett benzinárról beszél, hiszen nemrég erre vezetett be a kormány ársapkát.
Surányi György megszólalásai azért is különösen jelentősek, mert a sajtó Magyar Péter egyik legfontosabb gazdasági háttérembereként tartja számon.
Többek között ő áll a Tisza Párthoz köthető, 660 oldalas megszorítócsomag-tervezet mögött, amelyet tavaly novemberben és decemberben az Index hozott nyilvánosságra.
A Tisza-csomagként emlegetett javaslat többek között az szja és a társasági adó emelését, vagyonadó bevezetését, valamint a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszer átalakítását tartalmazta.
