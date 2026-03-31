Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Magyar Péter tanácsadója kimondta: el kell törölni a rezsicsökkentést és a védett benzinárat + videó

Egyre több szakértő áll ki a Tisza Párt vitatott energiaátállási terve mellett, amely megszüntetné a rezsicsökkentést és a védett benzinárat, miközben új adót is bevezetne. A terv szerint a benzin ára akár ezer forint fölé emelkedhet. Bár Magyar Péter korábban tagadta a javaslatot, egy friss interjúban Surányi György volt jegybankelnök – a program egyik készítője – részletesen beszélt a megszorításokról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 8:06
Újabb fontos megszólalás borzolja a kedélyeket: Surányi György szerint is szükség lehet megszorításokra, ami egybecseng a kiszivárgott terv részleteivel – írja az Ellenpont

20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz. Fotó: Hatlaczki Balázs HB MW A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
A Tisza Párt megszorító terve mellett egyre több, a párthoz köthető szakértő áll ki. A javaslatot Csercsa Balázs, Magyar Péter korábbi egyházügyi vezetője hozta nyilvánosságra hétfőn reggel. Az úgynevezett energiaátállási terv értelmében megszűnne a rezsicsökkentés és a védett benzinár, ami akár ezerforintos üzemanyagárat is jelenthet, emellett pedig egy új, másfél százalékos adót is bevezetnének. A lépések hátterében az áll, hogy leválnának az olcsó orosz energiáról.

Surányi szerint rezsicsökkentés ellentétes a társadalom érdekével

A korábban ismertetett tervek után, rövid szünetet követően a kampányhajrában ismét megszólalt a Tisza Párthoz köthető szakértő, a megszorítócsomag egyik kidolgozója, Surányi György.

A volt jegybankelnök ezúttal Friderikusz Sándor YouTube-műsorában beszélt gazdaságpolitikai elképzeléseiről. 

Nyilatkozatában ismét megszorítások szükségességét hangsúlyozta, és különösen figyelemreméltó, hogy az általa felvázolt irányok szinte teljesen egybevágnak a napokban kiszivárgott gazdasági terv részleteivel. 

Kezdésként a rezsicsökkentést bírálta, és lényegében a kormányzati intézkedés eltörlését javasolta.

„Például nem mer senki ilyennel előállni, hogy ezt a rezsitámogatást úgy ahogy van, el kéne felejteni” – hangsúlyozta a volt jegybankelnök. Indoklása szerint a kedvezmény pazarlásra ösztönöz, ezért szerinte nem szolgálja sem a társadalom, sem a gazdaság érdekeit.

Mint kiderült, Surányi nemcsak a rezsicsökkentést, hanem az árstopot is ellenzi.

Vagy amikor nagyon sokan azt mondják, hogy milyen jó ez az ársapka. Egy frászt jó!

– jelentette ki.

Mivel az interjú néhány napos, nyilvánvaló, hogy Surányi György itt a védett benzinárról beszél, hiszen nemrég erre vezetett be a kormány ársapkát.

Surányi György megszólalásai azért is különösen jelentősek, mert a sajtó Magyar Péter egyik legfontosabb gazdasági háttérembereként tartja számon.

Többek között ő áll a Tisza Párthoz köthető, 660 oldalas megszorítócsomag-tervezet mögött, amelyet tavaly novemberben és decemberben az Index hozott nyilvánosságra.

A Tisza-csomagként emlegetett javaslat többek között az szja és a társasági adó emelését, vagyonadó bevezetését, valamint a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszer átalakítását tartalmazta.

Surányi tavaly nyáron tűnt fel a Tisza körül, és azóta is rendszeresen beszél megszorításokról, köztük a rezsicsökkentés, az anyáknak járó adókedvezmények és a 13. havi nyugdíj megszüntetéséről. Ez nem teljesen váratlan, hiszen az egykori jegybankelnök a Bokros-csomag egyik kidolgozója is volt.

Újabb megerősítés

Ahogy korábban is szóba került, Surányi György Friderikusz Sándor műsorában szinte ugyanazokról a megszorításokról beszélt, amelyek a Tisza Párt frissen nyilvánosságra hozott gazdasági terveiben is szerepelnek. Mindez tovább erősíti azt az értelmezést, hogy 

Magyar Péterék hatalomra kerülve megszüntetnék a rezsicsökkentést és kivezetnék az árstopokat.

Mint ismert hétfőn a közösségi oldalán tette közzé a Tisza energiapolitikai tervezetét Csercsa Balázs, a párt egykori egyházügyi munkacsoport-vezetője. 

A terv szerint egy esetleges kormányváltás után Magyarországot azonnal leválasztanák az olcsó orosz energiahordozókról, és helyette drága, nyugati importtal fedeznék az ország szükségletét. Ráadásul a terv szerint privatizálnák az MVM és a Mol egy részét, és egy új adónemmel, az energiafüggetlenségi adóval terhelnék a magyar emberek pénztárcáját:

a Tisza Párt mintegy 1–1,5 százalékos adóval terhelné a lakossági megtakarításokat.

Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott terv előtt Kapitány István is az olcsó orosz energiáról való leválásról beszélt. Magyar Péter energetikai tanácsadója szerint nincs szükség rezsicsökkentésre, és vissza kell vonni a védett árakat, valamint az árréscsökkentést.

Amennyiben a Shellből érkezett Kapitány István javaslata megvalósulna, nagyságrendileg évi 1,8 millió forinttal kevesebb jutna egy magyar családnak.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki álláspontját azzal kapcsolatban, le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.

A rezsicsökkenést támadja Holoda Attila is, aki szerint túl alacsony a villamos energia ára, de Surányi György sem titkolta soha a kedvező rezsiárakról alkotott véleményét, a volt jegybankelnök szerint a támogatással az a legnagyobb baj, hogy az összes család megkapja. Korábban pedig a kivezetésről úgy fogalmazott, ez a lépés „meleg dolog” lenne, de elmondása szerint lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést.

Az első tiszásként is emlegetett politológus, Kéri László pedig egészen egyszerűen a világ blöffjének nevezte a rezsicsökkentést.

Borítókép: Surányi György, a Tisza Párthoz köthető szakértő (Forrás: Ellenpont)

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekjézus

Nagyhét politikai cunami előtt

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A magyar néplélek plebejus, de felemelő megnyilvánulási formáját a stadionozók soha fel nem fogják.

