Lebuktak a tiszások, érvágás várna minden magyarra

Újabb, a Tisza Párthoz köthető dokumentumot szivárogtatott ki a párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője. Csercsa Balázs biztos forrásra hivatkozva állítja: a Tisza – annak ellenére, hogy Magyar Péter cáfolta – egyelőre eltitkolva terveit a választók elől arra készül, hogy esetleges kormányra kerülése esetén az országot teljesen leválassza az olcsó orosz kőolajról, és a Dunai Finomítót átállítaná egy másfajta olaj feldolgozására. Mindezt abból fedezné az ellenzéki párt, hogy a háztartások megtakarítására 1-1,5 százalékos adót vetne ki.

Szerepel még a tervben a rezsicsökkentés és az árréstopok eltörlése, az MVM privatizációjának elkezdése és a Mol állami tulajdonban lévő részvényeinek eladása is. Ez hatalmas érvágás lehet nemcsak az állami tulajdonnak, hanem minden egyes családnak is – írja a Blikk.

Két vezérfonala van ennek a Tisza-tervnek. Az első az, hogy mindenképp le akar számolni az orosz olcsó energiahordozókkal, amivel nem lehet más a célja, minthogy ezáltal rendezze a kapcsolatot az EU-val és az ukránokkal

– nyilatkozta Hortay Olivér. A Századvég energia- és klímapolitika üzletág-igazgatója elmondta, a második az állami szerepvállalás csökkentése lenne. Kifejtette: ez magában hordozza minden olyan intézkedés eltörlését, amelyektől az elmúlt években a magyar háztartásoknak könnyebb volt az életük. – Értem ezalatt például a rezsicsökkentés eltörlését, hiszen az olcsó orosz olaj és gáz helyett drágább forrásból kellene vásárolni, ami pedig a rezsiszámlák két-két és félszeres növekedését jelentené, de ha az iráni konfliktus még egy ideig velünk marad, akkor akár három és fél-négyszeres szorzó is elképzelhető. A védett üzemanyagárat is eltörölnék, amitől a számításaink szerint egy liter benzin 1026, míg egy liter gázolaj 1051 forintba kerülne – mondta Hortay.

A szakember szerint mindezekkel a Tisza Pártnál is tisztában vannak, azonban sokkal fontosabb számukra a kiegyezés Brüsszellel és Kijevvel, mint az, hogy ezeknek az intézkedéseknek milyen katasztrofális hatásuk lenne a társadalomra nézve.

– Korábban is voltak már ezen a téren elszólásai Magyar Péternek, Tarr Zoltánnak és Kapitány Istvánnak, azonban ami újdonság a mostani tervezetben, az a nemzeti energiavállalatok mozgásterének leszűkítése.

Új adót vetnének ki, az úgynevezett energiafüggetlenségi adót (efa), ami elég cinikus elnevezés, hiszen épp az ellenkezőjét éri el, mint ahogy elnevezték: az orosz csapot elzárva ezután már csak egy helyről kaphatnánk olajat, ami semmiképp sem a függetlenséghez vezető út. Korábban végeztünk egy becslést a Századvégnél: ha eltörölnék a rezsicsökkentést, az árréstopot és az üzemanyagok védett árát, akkor minden magyar ember havi kiadása 130 ezer forinttal emelkedne!

– emelte ki a szakember.

Nem először hallunk a Tisza energiapolitikai tervéről

Noha a Tisza Párt energiapolitikai tervezete eddig nem volt ismert, a tiszás szakértők által eddig kommunikált tervek nagyon is egybecsengenek a Csercsa Balázs által közzétett dokumentummal. Kapitány István például számtalan alkalommal fejtette ki az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség, az árstopra, árrésstopra pedig nincs szükség.