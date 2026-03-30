Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan interjút ad Hont Andrásnak – kövesse nálunk élőben!

idezojelek
Poszt-trauma

Figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre!

A Tisza vezetői beismerik, hogy intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2–2,5-szeresére emelkednének.

Bayer Zsolt avatarja
Cikk kép: undefined
tiszabenzinmolenergiarezsiárakeurópai bizottságfidesz 2026. 03. 30. 15:09
Fotó: Mirkó István
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha szabad és most az egyszer legyen szabad! , ezúttal hanyagolom a „magas” politikát és az összes nagy összefüggést. Most egyszerűen csapjunk a zsebünkre!

Csercsa Balázs, a Tisza volt szakpolitikusa ma kitette a facebookjára volt pártjának (Tisza, M.P. szektavezér konglomerátuma) energetikai terveit.

Bevezetésként ezt írta:

 „»Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek...«

Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom. Befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból.”

Hát, ez bizony így van. És nem először szerintem nem is utoljára kerül nyilvánosságra valami M.P. szektavezérnek roppant kínos és kellemetlen anyag, dokumentum, nem egyszer szólta el magát szektájának valamelyik idiótája aranyérmes Tarr Zotyó , a reakció pedig mindig ugyanaz volt: nem igaz, hamisítvány, hazugság, Tóni.

Ennyi.

De ez kevés.

És most íme, itt az új dokumentum. Mi derül ki belőle? Pontokba szedem a lényeget.

1.: Hamarosan energiaválság lesz Európában, ezért a leendő Tisza-kormánynak kompromisszumokat kell kötnie.

2.: Az Ukrajnával és az Európai Bizottsággal megkötendő kompromisszumok nem lehetségesek az orosz energiáról történő leválás nélkül.

3.: Ezt szó szerint idézem, legyen memoriter, tanulják meg kívülről!

 Tehát:

„Ez a fordulat egyben lehetőséget ad arra is, hogy a Tisza szakítson a Fidesz-kormányok túlzott állami kontrollra épülő modelljével a hatósági árszabályozással és a hazai szereplők mesterséges előnyben részesítésével , és az Európai Bizottság iránymutatásaihoz igazodva liberalizálja a magyar energiapiacot. (...) A magyar energiapolitika legnagyobb problémája ma a túlzott állami beavatkozás. A hatóságilag szabályozott közüzemi díjak és a közelmúltban bevezetett védett ár elszakadtak a piaci realitásoktól: egyszerre okoznak jelentős torzulásokat és veszik el a lakosságtól az energiatakarékossági ösztönzőket. Ráadásul mindkét megoldás szembe megy az Európai Bizottság iránymutatásaival, amelyeket előbb-utóbb úgyis át kell ültetni. A védett árak túl nagy terhet tesznek az értéklánc szereplőire – különösen az üzemanyag-kereskedőkre –, minden piaci logikával szembe mennek, és diszkriminatív módon kedveznek a hazai fogyasztóknak, ami nem illeszkedik az EU közös piacra és versenyjogra épülő logikájához (...)”

Tiszta beszéd, és tökéletesen egybevág mindazzal, amit eddig is tudtunk, sejtettünk, mondtunk, és amit már ismerünk a rendszerváltás utáni időkből, illetve a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok időszakából. Tehát: 

nekünk önérdekünk ellenében is az Európai Bizottság iránymutatásaihoz kell alkalmazkodnunk, azokat kell átvennünk. Ennek a politikának az a lényege, hogy a magyar lakosságnak ugyan rossz és még rosszabb lesz, de semmi baj, mert ezzel szemben a multiknak viszont sokkal jobb lesz. És el ne felejtsük: a Tisza elképzelt gazdasági főmuftija, Kapitány István shellvtárs, valamint az elképzelt külügyminiszterük, Orbán Anita pontosan ezeket a multikat képviselik.

 És el ne felejtsük fenti sorok olvastán Tarr Zoltán beszámolóját, aki azt mondta:

„A Tiszában már most külön munkacsoport foglalkozik azzal, hogy győzelmünk után hogyan lehet átalakítani a Mol tulajdonosi struktúráját.”

Annyira nem bonyolult. Az elképzelt Tisza-kormány eladná a Mol állami tulajdonrészét (megint eladná!) egy multinak. Na, vajon melyiknek? Hát a Shellnek. És láss csodát, azonnal megszűnne „a hazai szereplők mesterséges előnyben részesítése”, az Európai Bizottság vállon veregetné ezeket, az üzemanyag- és rezsiárak pedig az egekbe emelkednének, de ez sem baj, mert majd ez a hedonista magyar lakosság megtanulna végre spórolni.

És akkor ismételjük meg ennek az egész rémálomnak a végrehajtási tervét:

4.: „Védett ár kivezetése: Az orosz olajról való azonnali leválás miatt csökken a rendelkezésre álló olaj mennyisége, a Dunai Finomító termékkihozatala pedig romlani fog. Ebből az következik, hogy több, a jelenleginél drágább finomított olajtermékimportra és az üzemanyag-kereslet visszafogására lesz szükség. Ez a jelenlegi árkörnyezetben nem kezelhető, ezért a védett árat azonnal ki kell vezetni.

Lakossági áram- és gázárak piacosítása, a hatóságilag szabályozott árak azonnali kivezetése: Ahogy az üzemanyagoknál, úgy a lakossági energia esetében is csak magasabb árkörnyezet mellett lehet visszafogni az igényeket. Az Európai Bizottság iránymutatásai a lakossági árszabályozás liberalizációját és a piac külföldi vállalatok előtti megnyitását írják elő. Ráadásul a hatóságilag rögzített tarifák az orosz energiahordozók kivezetése és az iráni háború miatt bekövetkező áremelkedés mellett eleve finanszírozhatatlanná válnak.

A Mol Dunai Finomítójának átállítása: az optimális termékkihozatal helyreállításához a százhalombattai létesítményben mintegy egymilliárd euró értékű beruházásra lesz szükség. A projekt várható időtartama két év.

Egyszeri, két évre szóló energiafüggetlenségi adó (efa) bevezetése a megtakarításokra: Az úgynevezett rezsicsökkentési alap hatszázmilliárd forintjára a pénzügyminiszter igényt formál a költségvetési hiány csökkentése miatt. Ezért a Dunai Finomító átállításának és az orosz energiáról való leválás egyéb, előre nem látható következményeinek finanszírozásához bővíteni kell a költségvetési mozgásteret, ez pedig új adó bevezetését indokolja. A vállalati versenyképesség megőrzése és a lakosságnál rendelkezésre álló rekordmértékű anyagi tartalék miatt ezt célszerű a háztartások megtakarításaira kivetni. A nemzetközi tapasztalatok alapján az 1-1,5 százalékos adókulcs nem vált ki érdemi társadalmi ellenállást, ugyanakkor fedezetet nyújthat a Dunai Finomító átállításának költségvetési terheire.”

Aki ezt nem érti, az tényleg nem ért semmit sem.

És nem győzöm hangsúlyozni: mindezt már ismerjük, és mindezek következményeit pedig már átéltük.

Az új adó bevezetését, illetve a Mol átalakítását külön részletezik:

„Ezzel egyidejűleg törvényt kell benyújtani a közérdekű alapítványokban elhelyezett Mol-részvények feletti állami kontroll visszaszerzéséről. Az új kormány hivatalba lépésének napján – várhatóan T+14 nap – energia veszélyhelyzetet kell hirdetni és az első kormányülésen haladéktalanul ki kell mondani, hogy Magyarország beszünteti az orosz energiahordozók vásárlását. (...) Az új Mol-vezetésnek és a kormánynak összehangolt diplomáciai és kereskedelmi tárgyalásokat kell folytatnia T+30 és T+90 nap között a meghatározó importőrökkel. Horvátországgal külön megállapodást kell kötni. Nagy mennyiségű finomított benzin és gázolaj beszerzésére lesz szükség! Az MVM a gazdasági miniszter felügyelete mellett azonnal új, nem orosz gázszállítókat keres, először rövid távú, spot beszerzési megállapodásokat köt.”

És ha ez nem lenne elég pedig higgyék el, elég! , azonnal jönnének a következő lépések és a következmények – ezt is idézzük szó szerint, mert érdemes!

„Lakossági energiaárak emelkedése miatti támadási felület: az előzetes becslések szerint az orosz energiáról való azonnali leválás és az árszabályozás megszüntetése nyomán a lakossági áram- és gázszámlák legalább a jelenlegi szint 2–2,5-szeresére emelkednének.

Kezelési javaslat: Világossá kell tenni, hogy az áremelkedés az elmaradt energiatakarékossági intézkedések és a túlfogyasztás következménye. A korábbi Fidesz-kormányok túlzott orosz függést építettek ki és eladósították az országot! Az áremelkedésekért felelőssé kell tenni a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló energiacégeket, vitát kell indítani Mészáros Lőrinc energiacégeinek államosításáról!

Lakossági üzemanyagárak emelkedése miatti támadási felület: az előzetes becslések alapján az orosz energiáról való azonnali leválás és az árszabályozás megszüntetése nyomán a benzin ára megközelítené, a dízel ára pedig meghaladná az ezerforintos literekénti szintet. Az üzemanyagárak emelkedését a benzinárstop és a védett árak miatt kialakult piaci torzulásokkal kell indokolni. Az áremelkedésért pedig az iráni háborút és Orbán szövetségesét, Donald Trump elnököt kell hibáztatni.

Energiafüggetlenségi adó bevezetése miatti támadási felület: Az energiafüggetlenségi adó politikai támadások célkeresztjébe kerül, a Fidesz adóemeléssel fogja vádolni a Tisza új kormányát! Kezelési javaslat: Az adót nagyrészt a gazdagok, a NER elitje fizeti, őket külön vagyonadóval is kell sújtani, ami szintén az energiaátállási alapba kerül. Ennek behajtása azonban nehézkes, a bevétel többségében az efából érkezik, ami a lakosságtól gyorsan és egyszerűen behajtható. A NER-vagyonadó azonban alkalmas a közvélemény indulatainak irányítására!”

Igen, ezek is tudják: intézkedéseik hatására az energia- és üzemanyagárak 2–2,5-szeresére emelkednének, a lakossági indulatok kezelésére pedig azonnal elkezdenék a volt kormányt és a „gazdagokat” hibáztatni, a vagyonadóval pedig „a közvélemény indulatait” „irányítanák”. Jaj, és el ne felejtsem! Donald Trumpot is hibáztatni kell(ene) mindezekért! 

Azt a Donald Trumpot, aki Orbán Viktoron keresztül Magyarországnak felmentést adott a rezsicsökkentést és az olcsó üzemanyagárat biztosító orosz energia szankcionálása alól.

Tisztára, mint a kommunisták és a gátlástalan multik vérfertőző házassága.

És természetesen az azonnali intézkedések között olvashatjuk az MVM privatizációját.

Hát ez és ennyi. Erre készülnek. És most, hogy kiderült, majd teli pofával fogják tagadni. Mint mindent, eddig is. De ezt ismerjük:

„Hazudtunk reggel, éjjel meg este. (...) Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk és ti is tudtátok, hogyha el fog jönni a választási győzelem, utána nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt.”

Bizony. Ráadásul M.P. szektavezér akkor is hazudik, ha alszik. Mert kényszeres hazudozó. Úgyhogy, legyen eszünk!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekeurópai unió

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojeleknagy britannia

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekválasztás

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekOrbán Viktor

Magyar Nemzet avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
