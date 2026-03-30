Figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre!

Ha szabad – és most az egyszer legyen szabad! –, ezúttal hanyagolom a „magas” politikát és az összes nagy összefüggést. Most egyszerűen csapjunk a zsebünkre!

Csercsa Balázs, a Tisza volt szakpolitikusa ma kitette a facebookjára volt pártjának (Tisza, M.P. szektavezér konglomerátuma) energetikai terveit.

Bevezetésként ezt írta:

„»Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek...«

Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom. Befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból.”

Hát, ez bizony így van. És nem először – szerintem nem is utoljára – kerül nyilvánosságra valami M.P. szektavezérnek roppant kínos és kellemetlen anyag, dokumentum, nem egyszer szólta el magát szektájának valamelyik idiótája –aranyérmes Tarr Zotyó –, a reakció pedig mindig ugyanaz volt: nem igaz, hamisítvány, hazugság, Tóni.

Ennyi.

De ez kevés.

És most íme, itt az új dokumentum. Mi derül ki belőle? Pontokba szedem a lényeget.

1.: Hamarosan energiaválság lesz Európában, ezért a leendő Tisza-kormánynak kompromisszumokat kell kötnie. 2.: Az Ukrajnával és az Európai Bizottsággal megkötendő kompromisszumok nem lehetségesek az orosz energiáról történő leválás nélkül. 3.: Ezt szó szerint idézem, legyen memoriter, tanulják meg kívülről!

Tehát:

„Ez a fordulat egyben lehetőséget ad arra is, hogy a Tisza szakítson a Fidesz-kormányok túlzott állami kontrollra épülő modelljével – a hatósági árszabályozással és a hazai szereplők mesterséges előnyben részesítésével –, és az Európai Bizottság iránymutatásaihoz igazodva liberalizálja a magyar energiapiacot. (...) A magyar energiapolitika legnagyobb problémája ma a túlzott állami beavatkozás. A hatóságilag szabályozott közüzemi díjak és a közelmúltban bevezetett védett ár elszakadtak a piaci realitásoktól: egyszerre okoznak jelentős torzulásokat és veszik el a lakosságtól az energiatakarékossági ösztönzőket. Ráadásul mindkét megoldás szembe megy az Európai Bizottság iránymutatásaival, amelyeket előbb-utóbb úgyis át kell ültetni. A védett árak túl nagy terhet tesznek az értéklánc szereplőire – különösen az üzemanyag-kereskedőkre –, minden piaci logikával szembe mennek, és diszkriminatív módon kedveznek a hazai fogyasztóknak, ami nem illeszkedik az EU közös piacra és versenyjogra épülő logikájához (...)”